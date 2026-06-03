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賭世界盃 香港球迷曾欠127萬美元破產 AI賭博滲透年輕人

香港新聞組／香港3日電
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四年一度世界盃賽事即將展開，各種誘惑令不少人賭球成癮。戒賭輔導機構明愛展晴中心引述數據，過往求助者年紀最小只有16歲，較多年齡為40至55歲的人士。眾多求助者之中，一名30多歲的男士阿輝（化名），上屆世界盃前夕欠債高達1000萬元（港幣，下同，約127.7萬美元），最終要申請破產。

大公報報導， 「80後」球迷阿華（化名）曾經沉迷賭球近十年，誤以為自己擁有「必勝方程式」愈賭愈大，欠下近50萬元賭債，飽受失業、親友離棄之苦，窮途末路之下終於明白「再不戒賭，人生將會徹底玩完」，在家人陪同下尋求社工協助戒賭，最後花了七年時間還清債務，重過新生。

明愛展晴的數據顯示，由2003年10月至2026年2月底，接觸8736名賭博失調求助個案，求助者年紀最小只有16歲，較多年齡為40至55歲的人士，也有8.6%屬於60歲或以上長者。

「80後」的阿華曾申請多張信用卡、向財務公司借貸，阿華形容，沉迷賭球的人也會出現「選擇性記憶」，只記得贏錢的瞬間，最終無法回頭。他家人主動聯絡明愛展晴中心，透過轉移生活重心，強化戒賭動力，現已重新投入工作，用了七年時間悉數清還債務，如今阿華完全做到「看球不賭球」，只單純欣賞賽事節奏，他勸大家：「千萬別借錢賭，世界盃絕對不是翻身機會，只會令人愈陷愈深。」

明愛展晴中心指出，現今非法賭球全面網路化，配合AI推送滲透年輕群體，令年輕人更加容易沉迷。

明愛展晴中心高級督導主任伍淑萍表示，非法外圍賭球已全面轉向網路平台，利用社交媒體演算法與AI技術，精準鎖定用戶，投放廣告及投注連結。她指出，非法平台幾乎沒有年齡限制，未滿18歲亦可輕易註冊，令年輕人暴露於極高風險之中。「愈容易接觸，參與人數就愈多，賭博失調的比率自然上升。」

近年個案呈現三大趨勢：第一，年輕化明顯，30歲以下求助者持續增加，2025年較2024年上升約5%；第二，年輕人求助動機偏低，因債務較小、家人代為還債，導致問題延誤處理；第三，賭博項目多元化，除電競、虛擬貨幣等，甚至有夾公仔機，迎合年輕人喜好。

世界盃期間，明愛展晴中心將展開「看球不賭球」公眾教育行動，包括社區及校園講座、網上防賭資訊推廣、過來人現身說法，以及加強戒賭熱線宣傳，提升公眾警覺性。

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