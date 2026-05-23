神23航天員亮相 港產首位女太空人黎家盈：發揮獅子山精神

神舟二十三號航天員，載荷專家黎家盈。（新華社）

中國載人航天工程辦公室於5月23日宣布，神舟二十三號載載人飛船將於周日（5月24日）發射升空，由航天飛行工程師朱楊柱、航天駕駛員張志遠及香港 載荷專家黎家盈組成飛行乘。黎家盈表示，會帶著獅子山精神肩負起航天員的使命，絕不辜負香港市民的期望與祖國的重託，發揮「獅子山」精神完成任務。

香港01報導，土生土長的香港女兒、擁有香港大學計算機科學博士學位的黎家盈，不僅是中國首位執行飛行任務的第四批航天員，更是國家面向港澳地區選拔出的首位女性載荷專家。她沿著香港獅子山腳下克服無數嚴苛挑戰，寫下了香港科技新篇章。

中國載人航天工程辦公室5月23日宣布神舟二十三號航天員，左起為黎家盈(左起)、朱楊柱、張志遠。（視頻截圖）

這項令全球矚目的太空任務各項核心要素備受關注。在發射時間方面，乘組已定於周日由發射場升空，隨後進駐國家空間站組合體試驗艙，開展為期半年的各類空間科學實驗與技術試驗。這項任務之所以意義重大，在於其不僅要推進國家空間站的長期運營，更圓了香港人多年來的飛天夢想。

為了達成這個目標，原本在香港警務處技術服務部將學識貢獻社會的黎家盈，自2022年10月國家啟動選拔後便決定「試一試」，經歷初選、覆選、定選等層層考驗，最終在2024年8月作為唯一來自香港的載荷專家脫穎而出，以極佳的身體素質和堅韌意志加入了航天隊伍。

從警徽到星空，這位港大博士的追夢過程充滿了艱辛。在入隊到入選乘組短短一年多的時間裡，訓練周期雖短，但考核標準絲毫未降。黎家盈面對海量理論學習、高密度專項實操，甚至在連續72小時的睡眠剝奪實驗中，因極度疲憊而不自覺地脫口說出粵語母語。然而不論是面對離心機考核時短暫的視線模糊，還是與隊友共同穿越蛇蟲叢林與徹寒沙漠，她都憑藉著驚人的毅力挺了過來，並與乘組建立了百分之百的信任。

面對即將到來的挑戰，黎家盈在記者會上總是眉眼彎彎、笑意盈盈，她感性地表示，作為一名普通的香港人，這份際遇彌足珍貴，她由衷感謝祖國提供的舞台、特區政府與市民的全力支持，以及家人無條件的陪伴。在軌留駐的半年期間，她將主要負責空間科學實驗任務。她承諾一定會全力以赴完成所有工作，帶著獅子山精神肩負起航天員的使命，絕不辜負香港市民的期望與祖國的重託，並期待在任務結束後能親自前往故宮與長城，零距離感受祖國的大好河山。