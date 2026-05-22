香港1500舊樓 53幢火警鐘損壞 4%消防裝置無年檢

香港消防處今年首兩個月巡查1500幢舊式或大維修樓宇，發現有53幢樓宇的火警鐘損壞；圖為消防處2月舉行2025年工作回顧記者會。(中通社)

香港 消防處今年1月開始巡查目標樓宇的消防裝置及設備，首兩個月已巡查1500幢舊式或大維修樓宇，發現有53幢樓宇的火警鐘有不同程度的損壞，同時發現約4%樓宇的消防裝置欠缺年檢。消防處共發出超過2500張消除火警危險通知書，並檢控75幢消防裝置的擁有人，當中涉及1200張傳票 。

大公、文匯報報導，這項代號「前哨」的特別巡查及執法行動，發出的消除火警危險通知書的遵辦限期，較一般損壞的消防裝置限期為短。首兩個月發出的消除火警危險通知書，遵辦率超過九成，成效顯著，能令此類型的消防裝置盡快回復有效狀態。

行動中，消防發現火警鐘的故障原因，當中包括控制板的信號問題、電力問題例如保險 絲老化或電力系統問題，亦有一些是線路問題，或者是一些啟動部件，例如撳手或火警鐘響鐘的位置失靈，當中部分個案除了損壞，亦同時欠缺年檢。

消防處署理高級消防區長（政策）羅建新21日表示，根據紀錄，有數個個案在巡查時，發現一些防火間隔或窗戶，懷疑曾被改動及干擾，消防處因此與屋宇署聯繫，相關個案已由屋宇署跟進。助理消防區長（消防設施監督）梁頌賢補充，在巡查行動中，發現有53幢大廈的消防栓喉轆系統出現損壞，消防處對此已採取執法行動。

消防處強調，當審查時發現消防裝置承辦商的工作出現違規事項，消防處會把有關承辦商轉交紀律委員會作出研訊，而違規的承辦商有可能會被譴責，甚至在名單中被除名。有關的懲處結果會刊登在消防處網頁及應用程式，如市民用承辦商編號或名字搜尋，便可看到有關承辦商在過去七年的懲處紀錄，並在選擇承辦商時以此作為參考。

另外，第11屆深圳國際無人機展覽會21日開幕，香港成為各路低空企業有意搶奪的重要市場，深圳聯合飛機推出懸浮高度達300米的滅火無人機，適配香港市場需求，正準備進軍香港並通過香港開拓東南亞和全球市場。

聯合飛機副總裁孫立業表示，此次帶來公司最新研發的滅火無人機TD550，在去年6月深圳龍崗國家級演習「應急使命·2025」中，成功完成應急通信保障、森林消防滅火、城市高層建築消防滅火等關鍵任務；在深圳南山區深超總C塔完成194米避難層水帶接駁、230米高空噴水測試；今年1月又在羅湖區城建雲啟大廈實現280米避難層自動對接、306米高空噴水——刷新超高層滅火的高度紀錄。

孫立業表示，香港存在大量老舊樓宇，去年大埔宏福苑火災也顯示對這種滅火無人機存在很大需求，公司正準備進軍香港，並通過香港開拓東南亞和全球市場。