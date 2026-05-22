香港屠龍案3人8.6萬美元眾籌准充公 法官：圖助恐怖主義

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 黑暴激進團夥「屠龍小隊」策畫於2019年12月8日在灣仔製造連環爆炸及槍擊 警員案，「隊長」黃振強與主謀吳智鴻分別被判囚13年6個月及23年10個月，負責處理眾籌資金的女被告劉佩凝則罪脫。律政司早前向高等法院申請充公三人銀行帳戶的眾籌資金逾67.4萬元（港元，下同，約8.6萬美元），獲法官批准。

文匯報報導，法官張慧玲21日頒下判詞指，律政司的申請有壓倒性的證據支持，信納黃、吳兩人是《聯合國（反恐怖主義措施）條例》所界定的恐怖分子，而劉是與恐怖分子有聯繫者，故上述財產屬恐怖分子財產，意圖用於資助或以其他方式協助實施恐怖主義行為，因此下令該等財產予以充公。

證據顯示，「12·8計畫」涉及串謀對警務人員及財產實施嚴重暴力，目的是迫使港府 回應所謂的「五大訴求」及推進政治目的，其行為構成恐怖主義行為，黃和吳明顯是恐怖分子。

據報導，第三人劉佩凝曾就財產罪行被起訴，並在審訊後被裁定罪脫，但律政司援引呈堂的大量Telegram信息，指證據顯示劉為小隊成員，在黃的指示下與其共同大量參與維持籌款渠道的運作，為小隊行動及「12·8計畫」募集及處理所籌集的資金，明顯與恐怖分子有聯繫者，因此其財產亦屬「恐怖分子財產」的定義範圍。

法官張慧玲在考慮了呈堂證據及律政司的口頭及書面陳詞後，認為證據壓倒性地支持律政司的申請。命令三名被告各自名下帳戶所存的結餘（包括所累計的利息），合計63萬1960.31元（另加利息），以及吳智鴻的現金4萬2900元，即合計67萬4860.31元（另加利息），充公予港府。