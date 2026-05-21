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185cm高帥港醫張海傑 飛日航班救人暴紅

185cm高帥港醫張海傑 飛日航班救人暴紅

香港新聞組／即時報導
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張海傑參與飛機上救援，發帖人稱他「一位帥哥（真的很帥，目測185（公分）以上）」...
張海傑參與飛機上救援，發帖人稱他「一位帥哥（真的很帥，目測185（公分）以上）」。（取材自小紅書）

近日一名網友在社群平台「小紅書」分享一則高空救人熱帖，讓香港健身與音樂界的熟面孔——張海傑（Ryan） 成為全網熱搜焦點。他在一班飛往日本的航機上無私施救，不只展現醫學專業，更因他的逆天顏值與挺拔身形，意外讓他暴紅。

香港01報導，根據該名目擊網友的貼文指出，在日前一班由香港飛往日本福岡的香港快運（HK Express）航班上，突發一起醫療事件。航程中一名中年男乘客因身體不適驟然暈倒，情況一度危急。機組人員一邊實施初步急救，一邊透過機艙廣播緊急尋求機上醫護人員的支援。

就在人心惶惶之際，發文者目擊「一位帥哥（真的很帥，目測185（公分）以上）立即挺身而出」，主動與空姐進行溝通，並冷靜地走到患病乘客身邊進行醫療處置，成功化解危機。這溫馨又帥氣的一幕被拍下發布後，該名男子的真實身分也光速曝光。

一宗突發醫療事件意外讓張海傑（Ryan）暴紅。（取材自小紅書）
一宗突發醫療事件意外讓張海傑（Ryan）暴紅。（取材自小紅書）

據報導，廣大網友憑藉強大的搜索能力，迅速扒出這名無名英雄的真實身分——他正是任職於大型公立醫院瑪麗醫院的醫生張海傑。這位被盛讚為現實版「江直樹」的救人英雄張海傑，其個人社交帳號（IG）自我介紹上寫著簡短卻驚人的三個標籤：「doctor / musician / hyrox ambassador」（醫生／音樂人／HYROX官方大使）。

解密他的背景，更讓網民直呼根本是天花板級別的完美男神。張海傑畢業於頂尖的香港大學醫學院，畢業後更於著名的瑪麗醫院急症科任職，這也解釋了為何他在萬呎高空面對突發昏厥時，能如此從容不迫地進行專業施救。

脫下白大褂後，張海傑搖身一變成為唱作歌手與吉他手。他曾發表過多首高質感的原創音樂，其中單曲《The Risk of Driving》在各大串流平台上已累積創下超過70萬次的點閱率，更曾與香港知名唱作女歌手林愷鈴有過音樂上的合作。張海傑還是一名唱作歌手兼吉他手。

熱愛健身與運動的他，同時也是全球知名室內體能耐力賽事HYROX的官方宣傳大使，完美展現了健壯的體格與陽光形象。

如今那條小紅書貼文已經超過10萬點讚，面對毫無預警的網路熱度，張海傑隨後也在個人IG發布新貼文，發表了一篇題為「Thank you for the love from 小紅書」（多謝來自小紅書的愛）的文章向大眾致謝。

張海傑被盛讚為現實版「江直樹」。（取材自Instagram）
張海傑被盛讚為現實版「江直樹」。（取材自Instagram）

張海傑畢業於頂尖的香港大學醫學院，畢業後更於著名的瑪麗醫院急症科任職。（取材自I...
張海傑畢業於頂尖的香港大學醫學院，畢業後更於著名的瑪麗醫院急症科任職。（取材自Instagram）

張海傑同時也是全球知名室內體能耐力賽事HYROX的官方宣傳大使。（取材自Inst...
張海傑同時也是全球知名室內體能耐力賽事HYROX的官方宣傳大使。（取材自Instagram）

●張海傑同時也是全球知名室內體能耐力賽事HYROX的官方宣傳大使。（取材自Ins...
●張海傑同時也是全球知名室內體能耐力賽事HYROX的官方宣傳大使。（取材自Instagram）

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