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神舟23號預計本周日升空 首位香港女太空人備受關注

記者賴錦宏／即時報導
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香港警隊女總督察黎家盈，將成為歷史上首位香港太空人，亦是繼劉洋、王亞平、王浩澤後...
香港警隊女總督察黎家盈，將成為歷史上首位香港太空人，亦是繼劉洋、王亞平、王浩澤後，中國第四位升空的女性太空人。（取材自微博）

神舟23號載人飛行任務全系統發射演練昨日（5月20日）在酒泉衛星發射中心圓滿完成，全面檢驗了各系統間的協同配合與應急處置能力。預計本周日發射升空，而來自香港警隊的女太空人黎家盈受到矚目。她將是第四位中國女太空人。

據央視新聞報導，20日的演練是發射前規模最大、綜合性最強的一次實戰化演練，全程模擬發射當日從太空人進艙至倒數點火的全流程。目前，發射場設施狀態穩定，正等待合適的發射窗口，準備擇機升空。

報導稱，本次任務將首次應用酒泉衛星發射中心自主研發升級的「新一代實時數據處理系統」。新系統將多套軟體整合，實現集中調度，猶如智慧型中央控制台，使所有數據能於單一平台並行處理，大幅提升系統穩定性、資源利用效率及響應速度，以適應未來中國航太高密度的發展態勢。

隨着船箭組合體轉運至發射區，網路上對發射時間的討論熱烈。多名太空好者及科普博主，結合歷次發射規律與軌道數據推算，普遍認為本周日（24日）晚上11時左右為最佳發射窗口。

值得注意的是，中國官方早前公布的神舟23號專屬任務標誌被指暗藏「香港密碼」。標誌中融入形似香港市花洋紫荊的五瓣紋樣，以及象徵女性太空人的「仙女」形象，被廣泛解讀為來自香港警隊的女總督察、科研專家黎家盈，極有可能成為乘組一員。

若消息屬實，黎家盈將成為歷史上首位香港太空人，亦是繼劉洋、王亞平、王浩澤後，中國第四位升空的女性太空人，這無疑將成為香港融入中國國家航天發展的重要里程碑。

公開資訊顯示，黎家盈是香港警隊的女總督察，擁有博士學位，專長在於資訊科技及電腦相關領域。據香港大學論文資訊顯示，一名與黎家盈同名同姓的博士生曾於2011年發表博士論文，研究分享軟體BitTorrent（BT）、盜版運作及建立模型追蹤初始播種者，協助執法部門打擊網路犯罪。

神舟23號載人飛船與長征二號F遙23運載火箭組合體轉運至發射區。（新華社）
神舟23號載人飛船與長征二號F遙23運載火箭組合體轉運至發射區。（新華社）

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