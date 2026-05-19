自喻寒戰郭富城 周一鳴：他帥多了

香港警務處處長周一鳴回顧警務生涯，透露最難在旺角警區擔任刑警。(中通社)

香港 警務處處長周一鳴近日接受馬會刊物「駿步人生」專訪，回顧逾30年警務生涯，並分享其執法理念與未來方向。他被問及現實警隊架構與電影「寒戰」角色的對照，他笑言自己較接近郭富城飾演的「管理型」副處長角色，「不過他（郭富城）帥多了」。

明報報導，談及公眾對警隊的印象，周一鳴以電影「寒戰」為例指出，影視作品與現實警務存在明顯落差，並笑言若完全真實呈現，「可能會太悶，沒人入場」。他認為電影為娛樂效果作適度誇張無可厚非，但外界亦應理解警務運作的實際複雜性與分工協作。

周一鳴說，過去擔任警務處副處長時，曾被問及自己在現實架構中屬於「寒戰」中哪一類角色，是郭富城飾演的管理型，還是梁家輝的行動型。他回應較接近「管理崗位」，並笑稱：「不過他（郭富城）帥多了。」

他進一步解釋，電影中兩種角色的理念衝突在現實警隊並不常見，實務運作更強調前線與管理層的協作配合，而非對立關係。真正的挑戰在於如何在制度與行動之間取得平衡，以應對不同治安情況。

電影中郭富城飾演劉傑輝，職位為警務處副處長（管理），在戲中代表管理組。他心思細密、作風內斂，強調理性、法治與程序正義，在處理危機時著重策略與體制規範。梁家輝則飾演李文彬，職位為警務處副處長（行動），在戲中代表行動組。他出身前線、資歷深厚，作風強悍且霸氣外露，深受下屬愛戴，在應對突發事件時更傾向於果斷的實戰手段。

周一鳴回顧早年在旺角警區擔任刑事調查隊（CID）的經歷，他形容當時工作極為繁重，長期日夜顛倒，經常「醒來都不知道是星期幾」。在高強度執勤下，整個團隊曾連續通宵留守辦公室，雖然辛苦，但也建立起深厚同袍情誼與互信。

他強調，這段前線經驗對其日後管理警隊影響深遠，使他更理解基層警員面對的壓力與責任。

周一鳴於2025年4月接任警務處處長後，將「有溫度的警隊」定為核心方向，強調在執法過程中加入更多同理心，例如多一句解釋、多一步協助市民。