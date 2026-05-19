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香港糖尿病婦家中猝逝 精障么女伴屍2天

香港新聞組／香港19日電
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香港深水埗富昌邨揭發六旬糖尿病婦人倒斃家中，患精神病的女兒伴屍兩天的悲劇。昨午1時49分，警方接獲一名姓戴女子報案，指與居於富昌邨富盈樓的母親和胞妹失去聯絡，她上門探訪及拍門又無人應門，擔心家人在單位內發生意外。

文匯報報導，消防員及警員接報趕至，開門後發現報案人的姓戴（66歲）母親已不治，報案人患精神病的34歲胞妹則一直在旁伴屍，沒有受傷，其後被送往明愛醫院檢查。

據了解，自2024年戴婦的丈夫去世後，死者便與二女居於上址。16日早上，報案人、即死者長女到達上址探望，無人應門。之後，內地來港的親戚到上址探望戴婦，也無人應門，其後通知報案人。報案人遂再到上址敲門，同樣沒有人應門，於是報警求助。

屋內的二女其後自行開門，消防及警員到場後，乍見戴婦坐在客廳沙發上，經檢查後證實死亡，向二女查問後，得知戴婦於上周六下午已無反應，相信當時已經死亡。警員檢查死者遺體，沒有發現任何可疑傷痕，現場亦沒有任何打鬥及搜掠痕跡，經初步調查後，相信案件沒有可疑，列作屍體發現，交由深水埗警區雜項調查隊跟進。

據了解，女死者生前患有糖尿病及高血壓，伴屍的二女則患有精神病。

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