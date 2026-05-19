「票根經濟」帶動 香港啟德體育園首季零售生意增4成

啟德體育園盛事不斷，帶動啟德零售館人流及銷售暢旺，今年首季表現按年升約四成。（取材自啟德體育園）

多項大型體育、文化及娛樂活動接連在香港 啟德體育園舉行，成功帶動啟德零售館人流及零售表現持續暢旺。啟德體育園18日指出，零售館今年第一季整體表現較去年同期錄得約四成增長。盛事活動期間，有零售館商戶的整體生意平均上升約兩三成，負責人分享這有賴於零售館推出的「票根經濟」。

綜合文匯報、大公報報導，另有漢堡店負責人表示，演唱會舉行期間整體生意升約三成，開場前的高峰時段更錄得約六成強勁增長，表現超出預期，因此相應增聘約三成人手及延時營業，全面把握商機。展望7月至8月的大型足球盛會，零售館將推出相關推廣活動，進一步帶動消費。

和民中國有限公司副社長張耀忠18日受訪時指，自今年1月中進駐啟德零售館以來，整體生意表現符合預期。他表示，每當啟德主場館及體藝館同時舉行大型活動時，銷售表現往往最為突出。舉例如BLACKPINK演唱會與Disney On Ice同期舉行，其間人流及營業額較平日最高上升40%，全日客流不斷。

張耀忠又以剛剛結束的林憶蓮演唱會為例，零售館特別推出憑即日門票享多重消費優惠，「演唱會人流配合票根優惠及應援禮品派發，效果顯著，不少歌迷在演唱會前後到店內用餐，成功帶動生意增長約25%。」即使是平日，他們亦有穩定客源，包括上班一族及附近居民，不少家庭客會前來用餐，整體生意理想。

立法會議員鄭泳舜18日提到，未來應考慮將「票根優惠」擴展至更多場景使用，例如西九文化區、紅館及文化中心的演出，均可憑票根享有整體優惠，並聯同油尖旺、中環、銅鑼灣的酒吧以及各區零售店，以及考慮延長優惠使用期限。

他建議加強發展「應援經濟」，例如推動與訪港球隊的本地球迷會合作，售賣主題周邊產品，或邀請球員到商場出席推廣活動，擴大整體盛事氛圍。

九龍城區議員吳寶強18日表示，曾收到商戶建議，希望推出商戶聯營優惠，或打造「文物徑」，將區內景點串聯起來，又或在龍城舊區舉辦活動，吸引看完表演的人前往。他建議，可以考慮在觀眾買票之後發放景點的小冊子和單張，亦可以邀請KOL拍攝視頻推廣。