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27年前女報販謀殺案 疑犯深圳落網移送香港 餘1人在逃

香港新聞組／香港18日電
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1999年發生的深水埗女報販「霞姐」何慧霞被殺案有新進展，香港警方與內地執法單位...
1999年發生的深水埗女報販「霞姐」何慧霞被殺案有新進展，香港警方與內地執法單位，包括廣東省公安廳，深圳市公安局刑偵支隊、平山分局及情報指揮中心等協作，15日在深圳市內拘捕一名54歲連姓男子，16日上午被押送返香港。（警方提供）

香港1999年女報販「霞姐」何慧霞（41歲）在深水埗遭謀殺案，事隔近27年再有新發展。警方17日表示在廣東省公安廳及深圳市公安局協助下，16日早上在深圳灣口岸接收一名涉案被移送返港的男子，他在案中涉嫌招聘及安排車輛接送3名刀手到現場行凶，被控一項謀殺罪，案件18日在九龍城裁判法院提堂。據悉，本案疑涉及生意糾紛，至今已有7人落網，警方相信仍有一名當年負責安排武器的男疑兇在逃，正設法緝捕歸案。

文匯報報導，涉案潛逃內地被捕及移送返港的男疑犯姓連（54歲），有刑事案底。據悉他當年犯案後即潛逃內地，警方亦迅速掌握一眾涉案者身分及進行通緝。這名姓連男疑犯在內地因涉及內地案件被判囚長達20多年，同時被剝奪政治權利及限制出境，故此一直沒有返回香港。

直至早前服刑完畢及剝奪政治權利限期屆滿後，他仍停留內地。香港警方立即尋求廣東省公安廳及深圳市公安局協助，內地警方遂於15日在深圳將其拘捕，並於翌日早上移交香港警方。

警方西九龍總區刑事部警司賈錦琳17日表示，香港與內地執法機關有相互通報機制，本案能夠成功拘捕疑犯，十分感謝廣東省公安廳等單位的協作。

此案發生於1999年9月22日清晨約5時15分，深水埗女報販何慧霞在報攤工作時，突遭3名持刀男子襲擊，刀手得逞後即乘坐一輛接應的私家車逃去。「霞姐」身中多刀因失血過多致死。

警方西九龍總區重案組接手調查後，於2005年至2010年期間拘捕6名男子並檢控，當中5名分別姓吳、蔡、盧、李及梁的被告，被裁定謀殺罪名成立判囚終身，另一名姓林男被告則被裁定誤殺罪成，判囚12年。

另據大公報報導，霞姐被殺案疑與當年報章的銷量大戰有關，當年因有新報章加入市場導致競爭白熱化，有發行商為了提升銷量，將業績壓力層層下壓至報販，最終演變成買兇謀殺案。

資料顯示，涉案發行商強行向區內報販增加報紙訂購數量，更實施賣剩不准退回的機制，將所有虧損轉嫁予報販。「霞姐」因不甘遭受無理壓榨，挺身而出帶頭反抗，並積極組織區內報販成立工會進行集體談判，懷疑因而觸動發行商的利益。

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