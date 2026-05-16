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車位糾紛 香港觀塘的士司機怒燒31電單車判囚40月

香港新聞組╱香港16日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

一名夜更的士司機因不滿自己的電單車，在觀塘合法泊位遭移走並收到告票，情緒失控下縱火，導致31部電單車、一部私家車及一幢建築物外牆被焚毀，損失約92萬港元(約12萬美元)。案件15日在荃灣裁判法院（暫代區域法院）判刑，被告承認一項縱火罪，判監40個月。

香港01報導，48歲被告鄧柏麟任職夜更的士司機，2024年12月29日清晨在觀塘以火點燃物品引致火警，現場多達31部電單車及一部Tesla私家車被燒毀，建築外牆亦嚴重熏黑。

警方調查閉路電視及行車紀錄儀片段後，鎖定被告涉案。

辯方求情時表示，被告的電單車長期使用該處泊位，但案發當日遭移走，原位被其他車輛占用，其後被告的電單車因此收到非法泊車的告票。辯方指同類情況已發生逾十次，令被告累積不滿，當日再受刺激後一時衝動犯案。

法官指出，即使被告所述情況屬實，也不能構成縱火理由。法官強調，放火屬嚴重刑事行為，對公共安全構成重大威脅，不應成為宣洩情緒的手段。

不過法官亦接納本案並非預謀，被告無案底及精神問題紀錄，屬一時失控所致。但考慮其行為在點火前未有移走自己車輛，反映欠缺冷靜判斷，加上造成重大財物損失，最終判處監禁40個月。

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