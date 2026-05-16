涉詐港府「百分百擔保特惠貸款」 宏福苑前委員與妻被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港警方偵破一宗涉及政府「百分百擔保特惠貸款 」的懷疑詐騙案，媒體報導，宏福苑 前業主立案法團委員江祥發與其妻子涉嫌虛報公司營運收入騙取港府 擔保貸款逾30萬元（港幣，下同），兩人14日在元朗被捕，罪名是涉嫌串謀欺詐及洗黑錢，目前案件仍由新界南總區重案組跟進調查。

綜合明報、大公報報導，警方早前接獲舉報，有人利用政府疫情支援措施詐騙貸款。調查顯示，62歲男疑犯與64歲女疑犯同為「藝鍶室內設計工程有限公司」董事，兩人於2022年間，曾兩度向銀行申請「百分百擔保特惠貸款」計畫。警方懷疑，他們在申請時涉嫌虛報公司於2020年1月至3月的營運收入，將「股東注資」等資金往來紀錄偽裝成營業收入，以製造公司生意因疫情大跌的假象，從而符合貸款資格。

據報導，涉案貸款獲批後，大部分資金被人以現金方式提取，部分更直接轉帳至江祥發個人戶口作私人用途，涉嫌違反貸款原定支援企業營運的目的。

「百分百擔保特惠貸款」計畫是港府於2020年疫情期間推出，透過香港按揭證券公司為中小企業提供全額擔保，希望協助企業支付租金、薪資等開支，避免倒閉與裁員。根據規定，申請企業須證明營業額較疫情前下跌至少三成。

值得注意的是，江祥發近期亦因宏福苑法團事務受到關注。他早前曾發起業主連署，要求召開業主大會，但管理公司其後以「特殊情況」為由，向土地審裁處申請延長召開期限。江祥發15日凌晨離開警署時，對於案件及連署事宜均拒絕回應，僅表示未來不再接受媒體訪問。