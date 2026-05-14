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火鍋麵加熱包疑程序錯引發爆炸 香港中學生10人受傷

香港新聞組／香港14日電
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13日下午3時，香港警方接獲報案，指麥當勞道33號聖保羅男女中學內，有加熱包疑發生爆炸，10名學生分別受傷或不適，由救護車送往瑪麗醫院及律敦治醫院治理。

消息指出，當時一名15歲男生打算進食即食火鍋麵，懷疑加熱程序出錯，令加熱包爆炸。該名男生與一名15歲女同學被熱水濺中，男副校長得悉事件後報案。該名男生胸口、手及大腿燙傷，女生則眼部不適，均被送往瑪麗醫院治理。另有5男3女學生（15至16歲）感耳鳴，被送往律敦治醫院治理。警方將案件列作「有人意外受傷」。

根據消委會2022年測試，市面上自熱食物盒內的發熱包主要含有氧化鈣及鋁粒，部分有碳酸氫鈉，部分有碳酸鈉及氫氧化鈉。消委會稱，氧化鈣接觸水會產生化學反應及發熱，變成氫氧化鈣及水；其他成分例如鋁粒或鋁粉，當接觸水，也會產生化學反應及發熱，並可釋出易燃的氫氣。若氫氣積累並遇上火種，會迅速令空氣受熱膨脹、產生危險，故使用發熱包時必須保持空氣流通及遠離火種。用完發熱包會產生氫氧化鈣，難溶於水，若意外接觸可能會灼傷皮膚和眼睛，也可能引致皮疹。

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