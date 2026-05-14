百億王國財困…香港樂風集團創辦人輕生 「楚撚記」續營運

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 中小型地產發展商樂風集團創辦人兼主席周佩賢，12日下午被發現在何文田加多利山寓所燒炭輕生。據悉其創立的百億王國近年疑陷財困，旗下一個大角咀甲級商廈項目今年初淪為銀主盤；周佩賢本人亦被債權人入稟申請破產，法庭原定排期下月16日聆訊。

大公、文匯報報導，現場沒檢獲遺書，警方列自殺案調查，死因有待驗屍確定。樂風集團13日發公告悼念周佩賢，表示集團「將秉持周小姐的精神，恪盡職守」。

終年43歲的周佩賢畢業於港大土木工程系，曾赴英國留學取得金融碩士學位。她於2012年創立樂風集團，以「輕資產」模式為基金及投資者尋找房地產 項目，提供管理及提升資產價值。其創辦的人氣食肆「楚撚記大排檔」13日亦發公告指，周佩賢一生熱愛香港本土飲食文化，不僅留下美味的佳餚，還有對品質的堅持與對大眾的情義。「『楚撚記』全體同仁會守護她這份初心，繼續走下去。」

資料顯示，樂風集團開發項目包括工廈活化、舊區商廈及住宅重建，截至2021年已完成26個。集團現仍有8個項目，總投資額近百億，但近年因地產市道的變化，經營面臨挑戰。今年2月集團大角咀One Bedford Place項目淪銀主盤，據悉估值達19.8億港元（約2.52億美元）。周佩賢今年3月4日被五名債權人入稟高院提出破產呈請，案件排期下月16日聆訊。

據了解，周佩賢生前患有抑鬱症多年，需定期覆診及服藥。亦有傳指約一星期前她曾向朋友透露有財政壓力，亦擔心可能面對刑事責任問題，但表明不會尋死。至12日下午向友人發訊息透露會自殺，友人於是報警。警員及消防員到場破門入屋，發現周佩賢倒臥睡房，已無生命跡象，床邊有兩鐵鑊，內有燒過的炭。

作為周佩賢好友的歌手方皓玟，13日受訪時澄清周佩賢沒患抑鬱症，只是患有焦慮症，籲外界別再揣測；又強調兩人只是鄰居而非同居關係。