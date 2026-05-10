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香港元朗十八鄉天后誕巡遊 33花炮表演隊伍參與 遊客最愛中國龍

香港新聞組／香港10日電
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「元朗十八鄉天后寶誕會景巡遊」9日在元朗舉行，有30多隊花炮及龍獅隊伍參與。圖為...
「元朗十八鄉天后寶誕會景巡遊」9日在元朗舉行，有30多隊花炮及龍獅隊伍參與。圖為巡遊現場。 （中新社）

農曆三月廿三是一年一度的「天后寶誕」，元朗十八鄉昨日按照習俗舉辦慶祝天后寶誕會景巡遊典禮，共33支花炮及表演隊伍參與，金龍開光、巨型花炮、舞龍舞獅，各種賀誕精彩表演齊上陣，吸引不少遊客及各區市民前往元朗夾道觀賞。

綜合大公、文匯報報導，「元朗十八鄉天后寶誕會景巡遊」自1963年以來，每年農曆三月廿三舉行，既是新界元朗的重要傳統節慶活動，亦是香港規模最大的天后誕慶典之一。巡遊隊伍由元朗市中心的鳳琴街體育館附近起步，途經教育路、朗藝徑、馬棠路等，終點到達大樹下天后古廟。

巡遊於昨日早上約10時開始，九米高的巨型花炮、38米長的大金龍打響頭陣，巡遊沿路兩旁早已被大批圍觀人潮擠得水洩不通，不少市民帶著小朋友，更有推輪椅到場的長者，一早占好街邊觀賞好位置，目光緊跟巡遊隊伍，隨著舞龍舞獅、舞麒麟、英歌舞表演隊伍經過，人群中不時爆發出熱烈歡呼，大家更紛紛舉起手觸摸龍、獅的頭和身，圖個好意頭。

居港英國人Dane的女兒是會景巡遊舞獅表演成員，負責鼓樂部分。他說，自己和女兒都對中國傳統文化十分感興趣，「希望她（透過活動）融入地區，因為傳統文化和社區生活已經是我們生活中不可或缺的一部分。」Dane說，父母早年從英國來港，自己在香港出生並長大，女兒也在這裡成長，即將升至小學，一家人扎根香港，「未來仍會繼續帶她參與這類傳統活動」。

有初次來香港的德國遊客稱，前日聽聞元朗有會景巡遊活動，感到有趣，所以昨日到來參觀，首次見到舞龍表演，與他印象中的中國傳統龍的形象十分相近，讚嘆十分壯觀。有葡萄牙遊客表示，前日聽到導遊介紹有巡遊活動後，昨日調整行程到元朗，大讚氣氛十分熱鬧，希望當局加強推廣這些特色活動，讓更多訪港旅客掌握相關資訊。

今年除會景巡遊外，還設有近百檔薈萃元朗傳統地道風味與人氣小食的美食市集，予參加活動的市民一站式感受元朗獨有的鄉郊飲食文化和熱鬧氣氛。其中售賣雞蛋仔及格仔餅的攤檔負責人Jenny表示，已連續多年趁天后誕活動期間擺檔，這項由家人一同經營的家庭生意屬於流動形式，每逢有美食市集及活動都會主動申請參與。

「元朗十八鄉天后寶誕會景巡遊」9日在元朗舉行，有30多隊花炮及龍獅隊伍參與。圖為...
「元朗十八鄉天后寶誕會景巡遊」9日在元朗舉行，有30多隊花炮及龍獅隊伍參與。圖為巡遊現場。 （中新社）

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