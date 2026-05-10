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堅強的母親…丈夫、長女肌萎逝 港婦續護同病幼女

香港新聞組／香港10日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

今天是母親節，年近50歲的肌肉萎縮症患者許素美打算讓母親獨自外出「放一天假」。許素美表示，母親葉玉珍這19年來每天獨自照顧肌肉萎縮症的三人，亦接連「送別」丈夫和長女。

明報報導，港婦葉玉珍於丈夫病發時便患上焦慮症，擔心兩個女兒同樣患病，其後兩個女兒先後發病，幼女許素美更自20多歲開始行路不穩，30歲時跌倒入院確診，至此失去工作能力，更逐漸失自理能力。丈夫其後於2009年約50多歲時離世，葉獨力支撐多年後，開始接觸香港耀能協會新界東日間社區康復中心及家居支援服務，即固定中心暫顧、康復運動、個人照顧服務，以及適時的情緒支援與家居維修支援等。

據報導，兩個女兒起初只需使用日間社區康復中心的服務，後來病情每況愈下，開始需家居支援；許素美在身體情況最差的時候，如廁和洗澡也需別人從旁協助。她憶述，新冠疫情期間母女三人同時確診，無法外出，日間社區復康中心亦停業，只能依靠鄰居買菜放在她們門口，才可解決三餐，頓感中心服務非常重要。葉稱中心暫顧及家居服務可讓她「鬆一口氣」。

報導稱，長女兩年前病逝，負責個案的社工林健煌稱，她入院一個月後便突然離世，母與妹特別需要情緒支援。葉哽咽憶述當時「心又慌，又捨不得」；幸得林社工為她們找來車子載著幼女出行，才可讓其送姊姊最後一程。

報導指出，葉玉珍稱，女兒患這個病或因一個噴嚏便要入院，或許入院便再無法出院 ，希望協會保持有關服務，「希望有一天過一天……（讓）我倆母女相處久一點，大家都不知道哪天會走……不知道哪個會先走……」

據報導，許素美說唯有珍惜當下，與母親歡度每個母親節。她稱以往三八婦女節、母親節和媽媽的生日，都會「放她一天假」，讓她與朋友聚會，自己則與姊姊留家互相照應，但現在失去「左右手」，若日間社區康復中心於母親節當日提供服務，可繼續讓母親放假，讓她享受「me time」。

母親節 疫情 香港

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