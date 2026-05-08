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日女團XG香港7/31開唱 陸網友怒轟聯想「731部隊」

日女團XG香港7月31日開唱 陸網友怒轟聯想到「731部隊」

記者林宸誼／即時報導
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日本女團「XG」原定於7月31日在香港舉辦演唱會，之後宣布改為8月2日舉行。(取...
日本女團「XG」原定於7月31日在香港舉辦演唱會，之後宣布改為8月2日舉行。(取自X平台@XG OFFICIAL)

中日關係惡化持續。日本女團「XG」原定於7月31日在香港舉辦演唱會，但中國大陸網路卻出現要求更改日期的聲浪，原因是部分網友認為「7月31日」容易讓人聯想到日本軍「731部隊」。

XG 8日在官方平台宣布，已更改香港演唱會日期為8月2日，地點同在亞博10號展館，XG官方微博發文寫到：「香港場演出時間調整為2026年8月2日（星期日）舉辦。其餘演出及售票信息保持不變。不便之處，敬請諒解。」XG香港場票價共分六種，最平價699港元到最貴2,199港元，門票下周開售。

日本共同社報導，XG於6日公布世界巡演香港站日程後，大陸社群平台微博立即出現討論。有網友批評日期安排「沒有分寸」，認為在華語地區使用「731」相關數字容易觸碰歷史敏感神經。不過，也有不少網友認為外界過度解讀，在部分香港媒體相關報導留言區中，有聲音指出「7月31日只是普通日期」，不應過度解讀。

「731部隊」指的是二戰期間日本軍在大陸進行細菌戰與人體實驗的部隊，長期是大陸社會高度敏感的歷史議題。先前大陸一套日語教材插圖曾因3名男性角色身穿印有「7」、「3」、「1」號碼的籃球球衣，被網友質疑暗示731部隊，一度引爆爭議。

XG於2022年出道，近年積極拓展全球市場，2025年已陸續在上海、倫敦和巴黎等地演出，並登上美國加州科切拉音樂節（Coachella）舞台受到國際關注。

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