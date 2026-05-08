拒當人肉提款機 81歲港星與長子撕破臉：多年遭索200萬港元

81歲港星李家鼎(中)近日與兒子李泳豪夫婦爆出爭產風波，引發外界關注。（取材自Instagram）

81歲港星，也是已故資深港星施明的前夫李家鼎，他憑「阿爺廚房」重登事業高峰，以神乎其技的粵菜刀功成香港 無線電視的收視保證，本應在演藝圈光榮引退、享盡清福，不料施明3月離世後，引發與雙胞胎長子李泳漢夫妻不和，再演變成爭產風波。施明生前曾擔任好萊塢 明星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）的貼身保鑣，近日家務事財產風波，引發外界關注。

李家鼎為免將來「死無對證」，公開反擊李泳漢多年來藉施明名義苛索金錢，累計約200萬元（港幣，下同，約25.5萬美元），又為么兒李泳豪夫婦平反，表明由李泳豪代辦他的所有事，拒再做李泳漢「人肉提款機」。

綜合香港01、明報報導，李泳漢指胞弟掏空老竇的錢，李家鼎為揭穿長子謊話連篇，公開與李泳漢對話錄音，爆出他疑不獲無線續約，以及李泳漢爆粗威脅不給錢就把九龍塘別墅「按」給銀行，態度惡劣。李泳豪澄清李家鼎已跟無線續約，並稱父母所有財產依法律程序處理，承諾照顧爸爸安享晚年。

李家鼎指近7、8年來，李泳漢一家幾口等開支，由他一個人承擔，每個月起碼支付5萬元家用，包括孫仔的保險、學費﹐又支付照顧施明及大仔一家的兩名外傭薪金，但李泳漢仍不時「苛索」。

除了面對與大仔李泳漢的家醜外，李家鼎亦自爆將不獲公司續約，預計未來工作大減，原以為身為長子的李泳漢能體諒老父，豈怒斥老父此舉是在「趕絕」他全家，李泳漢滿口歪理：「找工作找工作！我高中都沒畢業，我幾歲了？45歲，出去做銷售員都沒人請！」李家鼎在訪問中反問：「你兩夫妻都不做事，怎麼養你呢？」

回看李家鼎的人生，他18歲入行做龍虎武師，曾獲國泰、邵氏等多間大公司垂青邀任男主角，但李家鼎為養活家人，寧願選擇薪酬較高、體力消耗更大的武師工作。1970年代李家鼎加入無線電視，多年來一直在無線擔任演員及武術暨馬術指導，同時亦擔當電影演員及武術指導工作，威武形象深入民心。

2004年至2005年期間，他陷事業低谷，一代硬漢被迫在夜場兼職教授騎術，當時無線高層曾勵珍深知李家鼎廚藝了得，力排眾議讓他主持「阿爺廚房」。李家鼎以成功由「反派專業戶」洗底成「全港阿爺」。廣告、代言接踵而來，更開設燒鵝湯館，迎來事業最高峰。隨著近日爆出家醜，外界才知李家鼎多年來為養活長子李泳漢一家，背負沉重經濟負擔。