我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台式早餐紅到加州 美部落客開箱紫米飯糰 大讚1顆6.5美元「便宜又好吃」

法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

結合鴨洲、荔枝窩 香港沙頭角禁區逐步鬆綁打造文旅區

香港新聞組／香港8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港保育「城市之肺」水鳥在新界荔枝窩紅樹林水塘裏踱步。（新華社）
香港保育「城市之肺」水鳥在新界荔枝窩紅樹林水塘裏踱步。（新華社）

「五一黃金周」訪港旅客錄得約119萬人次，按年上升8%。立法會7日通過由立法會議員梁進提出「推動『旅遊＋飲食』」的無約束力議員議案。有議員認為應把握沙頭角口岸轉型及禁區逐步開放契機，完善周邊文旅配套。環境及生態局副局長黃淑嫻回應，未來將繼續主動檢視「拆牆鬆綁」的空間，推出創新和具特色的餐飲模式。

大公報報導，新界北立法會議員譚鎮國提出，沙頭角口岸重建後將轉型為純旅檢口岸，具備升級為旅遊目的地的潛力。他建議政府提前規畫口岸周邊的文旅飲食布局，將禾坑客家菜、谷埔地道小食等，結合鴨洲、荔枝窩等生態旅遊路線，形成「跳島＋美食」的綜合體驗，推動沙頭角由過境通道轉型為新界東北的文旅示範區。

新界北立法會議員姚銘亦認為，沙頭角具備推動「旅遊＋飲食」的良好條件。區內不僅保留騎樓建築、中英街界石等歷史元素，亦擁有多款傳統美食，如炸油糍、米粉通、豆豉炆豬肉缽及香煎蠔餅等，具有吸引旅客的潛力。他建議透過「北都城鄉共融基金」，協助沙頭角及北區其他具特色的村落打造「美食一條街」或主題美食徑，形成具規模的旅遊飲食集群。

報導指出，黃淑嫻表示，政府近年已為部分具經營潛力的場地進行翻新，如中區大牌檔、海防道及吳松街臨時熟食小販市場，在保留懷舊風貌的同時改善環境，持續吸引市民及旅客品嘗美食及打卡。黃淑嫻提到，食環署已務實處理香港仔避風塘粉艇的申請，並於2024年9月發出食物業牌照，強調在保障食物安全及公眾衛生前提下，會與相關部門及業界探討可行方案。

署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，政府將持續透過多元渠道加強香港美食的全球宣傳，將美食元素融入其旗艦盛事。未來將擴大美酒佳餚巡禮規模，並在龍舟賽、單車節等活動加入美食元素，同時結合歷史建築活化及海濱發展，引入餐飲設施，打造更豐富的旅遊美食體驗。

遊客在香港聯合國教科文組織世界地質公園印洲塘景區鴨洲參觀。（新華社）
遊客在香港聯合國教科文組織世界地質公園印洲塘景區鴨洲參觀。（新華社）

香港

上一則

晚年喪子、離婚復合無望 7旬翁弒前妻後在廚房上吊亡

下一則

湖南28歲幹部受邀釣魚溺亡 手機裡抖出領導挪用公款證據

延伸閱讀

陸「五一」黃金周 業者估800多個陸客團遊香港

陸「五一」黃金周 業者估800多個陸客團遊香港
武漢蹭AI「養龍蝦」熱推銷「小龍蝦季」 祭出300萬消費券

武漢蹭AI「養龍蝦」熱推銷「小龍蝦季」 祭出300萬消費券
中國五一遊 排隊3小時、打卡1分鐘 月牙泉演唱會人比沙多

中國五一遊 排隊3小時、打卡1分鐘 月牙泉演唱會人比沙多
Graton賭場10億元擴建區4日盛大開幕 成北灣最大私人僱主

Graton賭場10億元擴建區4日盛大開幕 成北灣最大私人僱主

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，當場發出感慨。（視頻截圖）

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

2026-05-05 06:30
47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30

超人氣

更多 >
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐