結合鴨洲、荔枝窩 香港沙頭角禁區逐步鬆綁打造文旅區

香港保育「城市之肺」水鳥在新界荔枝窩紅樹林水塘裏踱步。（新華社）

「五一黃金周」訪港旅客錄得約119萬人次，按年上升8%。立法會7日通過由立法會議員梁進提出「推動『旅遊＋飲食』」的無約束力議員議案。有議員認為應把握沙頭角口岸轉型及禁區逐步開放契機，完善周邊文旅配套。環境及生態局副局長黃淑嫻回應，未來將繼續主動檢視「拆牆鬆綁」的空間，推出創新和具特色的餐飲模式。

大公報報導，新界北立法會議員譚鎮國提出，沙頭角口岸重建後將轉型為純旅檢口岸，具備升級為旅遊目的地的潛力。他建議政府提前規畫口岸周邊的文旅飲食布局，將禾坑客家菜、谷埔地道小食等，結合鴨洲、荔枝窩等生態旅遊路線，形成「跳島＋美食」的綜合體驗，推動沙頭角由過境通道轉型為新界東北的文旅示範區。

新界北立法會議員姚銘亦認為，沙頭角具備推動「旅遊＋飲食」的良好條件。區內不僅保留騎樓建築、中英街界石等歷史元素，亦擁有多款傳統美食，如炸油糍、米粉通、豆豉炆豬肉缽及香煎蠔餅等，具有吸引旅客的潛力。他建議透過「北都城鄉共融基金」，協助沙頭角及北區其他具特色的村落打造「美食一條街」或主題美食徑，形成具規模的旅遊飲食集群。

報導指出，黃淑嫻表示，政府近年已為部分具經營潛力的場地進行翻新，如中區大牌檔、海防道及吳松街臨時熟食小販市場，在保留懷舊風貌的同時改善環境，持續吸引市民及旅客品嘗美食及打卡。黃淑嫻提到，食環署已務實處理香港 仔避風塘粉艇的申請，並於2024年9月發出食物業牌照，強調在保障食物安全及公眾衛生前提下，會與相關部門及業界探討可行方案。

署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，政府將持續透過多元渠道加強香港美食的全球宣傳，將美食元素融入其旗艦盛事。未來將擴大美酒佳餚巡禮規模，並在龍舟賽、單車節等活動加入美食元素，同時結合歷史建築活化及海濱發展，引入餐飲設施，打造更豐富的旅遊美食體驗。