香港寵物犬入食肆5/18起申請7月實施 燒烤、火鍋店禁入

香港開放狗狗入食肆，從5·18起可申請，最快7月實施；圖為2026年香港寵物節展覽，一名女士與寵物狗合影。(中新社)

「2026年食物業（修訂）規例」8日生效，容許狗隻進入已獲批准的食肆，食物環境衛生署本月18日開始接受食肆提交申請，預計7月內狗隻就可以進入獲准的食肆。而不少食肆也期望加入寵物 友好處所行列。

大公、文匯報報導，富臨集團控股有限公司行政總裁楊浩宏指出，人寵共融是大趨勢，市民對於攜帶狗隻進入食肆的需求很大，集團旗下超過20間餐廳準備申請許可，倘能獲批讓狗隻進入，相信可以帶動食肆生意額。

楊浩宏表示，公司有些餐廳的戶外座位，超過一半都是帶著狗隻的顧客。他以旗下一間位於美孚港鐵站附近的咖啡廳為例，不少附近居民都有飼養狗隻，對寵物友好處所的需求很高。

至於燒烤或火鍋類食肆，他表示，條例已說明是不允許狗隻進入，他亦理解有關決定，認為這兩類餐廳使用的工具對寵物來說太危險，「就算全天候望着，突然有幾秒沒注意，寵物就可能受傷，畢竟都是高溫的東西。」他表示，酒樓或中餐廳可能會有火鍋、明火炒的熱菜，以及各種慶祝場合，對狗隻來說可能並不合適，因此現階段打算先觀望實施情況。

對有部分市民擔心出現狗隻突然排便、與其他顧客起衝突等問題，楊浩宏表示，根據以往經驗，會帶同寵物出門的主人，都有好好訓練和教育過寵物，很少甚至幾乎未遇到寵物突然便溺的情況，即使有時真的發生，狗主也會很積極地自行解決問題。

報導指出，現階段還沒有開始申請，目前他擔心的問題包括較細面積的店舖如何劃分區域、狗隻與普通客人是否要混坐、在戶外座位時要不要帶狗繩等，均需要釐清。條例規定狗隻要用1.5米長牽引帶控制，若是空間較小的店舖，可能需要增加一些固定牽引帶的裝置。