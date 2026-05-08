香港中史教科書改版「清朝割讓」改為「英國強占」

為紀念紅軍長征勝利90周年及五四運動107周年，香港灣仔金紫荊廣場5月4日舉行升旗禮。（中通社）

據報導，香港 初中中史教科書今年改版，新版內容大增道德倫理內容，強調奉公守法，同時修改了一些歷史用字，包括清朝「割讓」香港改為英國「強占」。

中央社引述港媒在報導中表示，該報近日取得多套新版教師用書樣本，由齡記出版的「亮點中國史第二版」講述了晚清革命黨武裝起義，甚至暗殺清廷官員，內容以紅字標示「教參指南」，要求教師提醒學生「殺人或傷害他人是違法的行為，日常生活中應當奉公守法」。

該書提到秋瑾、徐錫麟等烈士慷慨赴義，問學生「沒有勇氣或能力做烈士的人」如何貢獻國家，供教師參考的內容提到學生可自由作答，又建議提示學生「用功讀書，再投身社會，為社會作出貢獻，同樣是貢獻國家的一種方式」。

在涉及「五四運動」的「火燒趙家樓」事件中，齡記出版的「新探索中國史」提醒教師要培育學生明白理性守法，「無論是甚麼事，我們也不可非法傷人，破壞他人財物，對暴力零容忍」。

對於上述增訂，報導引述不願具名的資深中史科教師說，做法「值得斟酌」，認為師生應先認識當時歷史背景，而非以今天的價值觀判斷史事是否正確，「如果將價值觀放於歷史之前，容易導致內容啼笑皆非、不倫不類，甚至令教科書的公信力受到質疑」。

報導又引述聖若瑟英文中學中史科主任陳少波說，出版社有意緊隨教育局近年力推的價值觀和態度，包括「守法」在內，但相信教師會憑著專業判斷，決定實際教學內容，不會對課本內容照單全收。

另據報導，多本新版中史科教科書修改了香港的歷史用字。

報導指出，清政府於19世紀與英國先後簽訂「南京條約」等不平等條約，割讓港島及九龍半島，並租借新界予英國，新版中史教科書包括雅集的「新編中國史旅程」與齡記的「亮點中國史」，都採用「強占」、「強租」和「侵占」等字眼。

報導引述不願具名的資深中史教師說，上述用字確實已成為官方主流論述，「現時教科書修訂是為了統一國家主權觀念，確保教學內容與國家憲法及基本法保持一致，培養學生的家國情懷」。

此外，新版教科書列出包括南海「九段線」及南沙群島的中國地圖，聖若瑟英文中學中史科主任陳少波引述出版社反映，改版是因應當局修訂課程，包括中國地圖「有嚴格要求」，部分用字必須跟隨官方用語等。