大學畢業生香港薪酬升2%、均薪升至2553美元 這2行業急搶才

大學聯校就業資料庫數據顯示，第一季提供香港大學畢業生的全職空缺約6800多個，減幅14.1%，但薪酬較去年同期微升逾2%，中位數增至2萬元；圖為銅鑼灣商圈。(中通社)

大學聯校就業資料庫(JIJIS)最新數據顯示，今年第一季提供予香港 的大學畢業生的全職空缺約6800多個，較去年同期減少逾1100個，減幅14.1%，但薪酬較去年同期微升逾2%，中位數增至2萬元(港元，下同，約2553美元)。以工種計，會計審計、酒店旅遊等「逆市」大舉招聘新生。

大公、文匯報報導，據JIJIS數據，今年首季僱主招聘大學畢業生的全職空缺總數，由去年的7928個減少至6811個，提供職位的僱主數目亦減兩成多至480多個，為連續第三年下跌。但職位薪酬上升，中位數及平均數分別為2萬元及2.1萬元，按年微升逾2%，顯示在招聘規模收縮下，企業集中「銀彈」吸納優質人才。

從行業分布看，大多數工種均錄得跌幅，包括測量，電子與工業及機械工程等，供畢業生的職位空缺均較去年同期減少逾七成；而建築樓宇工程，和IT程式設計職位亦按年減少逾六成；但也有不少行業前景看俏，其中會計審計成職位升幅最顯著板塊，今年首季共招逾3300人，同比大增194%；而物流，以及酒店旅遊零售的空缺亦同樣增加。

資深人力資源顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為，香港經濟受外圍不明朗因素影響，包括地緣政治局勢推高油價、減息步伐未如預期等，整體只屬溫和復甦，企業招聘普遍傾向較保守態度，特別是應屆畢業生往往未能產生短期效益，僱主不容易放手進行中長期人力投資。

周綺萍以工程與資訊科技行業為例指出，一些基礎職位如初級程式員的需求正逐步減少，但一些人工智能（AI）、機械人相關領域仍有較多職位空缺，反映科技行業需求重心正在轉移，更重視具實際應用能力的人才。

報導指出，在大學畢業生整體職位空缺收縮、行業招聘趨向審慎之下，應屆畢業生求職普遍面對「職位少、競爭大、入行門檻高」的困境：有人即使已投出數十份申請，仍未獲聘書；亦有人因私人市場崗位有限，轉而將目光投向相對穩定的公務員及紀律部隊職位。

香港樹仁大學歷史學系應屆畢業生高同學考慮到私人市場競爭激烈，有意轉向更穩定的公務員工作，正申請紀律部隊職位，但暫未收到聘書，「人文學科畢業生在就業市場競爭力相對較弱，有些同學畢業時仍未清晰找到自身定位，又不願抱著『做住先』心態進入職場，寧願選讀碩士課程延後就業決定。」

高同學曾考慮創業，但空間及營運成本高昂，希望特區政府能加強支援，協助創業者降低投資成本壓力，並提升僱主擴張業務及聘請員工的意欲。