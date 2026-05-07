香港3月零售升12.8%遠超預期 電動車、電器銷量最旺

港府6日公布2026年3月香港零售業總銷貨價值的臨時估計為339億港元，同比上升12.8%，其中汽車及汽車零件的銷售增速明顯，同比上升80.8%；圖為汽車零售商展出新能源汽車。 (中新社)

香港 零售市道持續向好，政府統計處發表最新零售業 銷貨額數字，3月零售業總銷貨價值臨時估計數字為339億元(港元，下同，約43億美元)，按年升12.8%，連續第11個月增長。其中「汽車及汽車零件」按年升80.8%，「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」則按年升27.2%。

大公、文匯報報導，政府統計處指出，3月零售業總銷貨價值按年升12.8%，扣除價格變動後臨時估計按年升9.8%，而今年1月與2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同期上升11.8%，首季零售業總銷貨價值臨時估計則同比上升12.1%。

按主要類別比較，耐用消費品升幅最明顯，3月銷貨價值有55.76億元，按年升40.7%，當中的汽車及汽車零件升幅最強勁，達80.8%，而電器及其他未分類耐用消費品亦升30.1%。珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值亦有51.95億元，按年升27.2%。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，3月零售額上升，部分原因是去年基數低所致，而電動車 首次登記稅務寬減3月底結束，帶動「汽車及汽車零件」按年升80.8%，金價上升則令「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」類別按年升27.2%，預期4月零售仍會錄得升幅。

至於內地五一黃金周5天假期，她表示，首兩天生意及人流最好，第三天開始回落，第四至第五天回復至平日狀況。由於油價高企令長途機票價上升，香港成為內地客首選旅遊目的地，而黃金周假期人流顯著上升，帶旺傳統旅客區，亦帶動與旅遊相關行業包括化妝品、珠寶金飾及個人護理的生意，錄得單位至中雙位數升幅。

她預期黃金周假期後旅客生意會回落，對於4月零售業表現，她則表示4月復活節長假是市民外遊高峰期，影響消費市場，但由於去年4月是全年零售額最低月份，在基數低的情況下，預料今年4月零售仍可能錄得升幅，而5月整體上平穩，零售額或有增幅，惟憂慮美伊戰事持續，影響消費氣氛。