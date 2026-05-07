港警搗破5非法加油站 海陸攔截扣2.1萬公升走私油、拘27人

香港 警方、海關及消防處聯合打擊非法燃油活動，檢獲逾21000公升走私燃油，市值約330萬元(港元，下同，約42萬美元)，拘捕27人。搗破的五個非法流動加油站 ，分布樂富、九龍灣、黃大仙、青衣及啟德，部分24小時運作，一個非法油站每月盈利高達180萬元。

大公報報導，三個執法部門上月13日起，一連兩星期在全港打擊非法燃油活動，檢獲13000公升柴油及8000公升汽油，被捕25男2女，年齡介乎20至63歲，10人涉及非法經營油站，6人光顧油站，其餘11人分別是跨境車及船員。

行動中，海關在香園圍口岸檢獲四輛改裝油缸的私家車，涉嫌走私汽油來港，檢獲1200公升汽油，拘捕四名司機。海路方面，果洲群島、長洲及青山灣堵截多艘快艇，檢獲4000公升非法燃油，拘捕五名船員。

警方表示，在城門水塘附近山邊搗破一個非法加油站，拘捕三人。

報導指出，新界南總區反三合會行動組高級督察梁成杰表示，該加油站由三合會操控，僱用內地非法入境 者24小時運作，專為熟客提供服務，估計每月盈利高達180萬元，「（非法加油站）百多米範圍內已有村屋，入面有數十戶居民，油站在毫無消防設備情況下，儲存易燃電油，萬一發生火警，很可能引發山火，漠視市民性命，行為極度卑劣。」

流動油站越來越多，部分更加貼近鬧市民居。消防處打擊非法燃油轉注特遣隊高級消防隊長楊俊華表示，分別在樂富、九龍灣、黃大仙、青衣及啟德，搗破五個非法流動加油站，當中三輛非法油貨車隱藏於九龍灣某鬧市露天停車場，沒有安裝消防設備，欠缺妥善管理，附近有很多住宅屋宇和商廈，一旦發生爆炸，會造成極嚴重的傷亡和財物損失。