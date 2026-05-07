香港報警熱線去年接8萬來電緊急求助 平均等7.4秒接聽

香港 警方999報警熱線去年接獲逾193萬個999來電，當中8萬多個來電屬緊急求助，平均等候接聽時間7.4秒，按年加快0.5秒，86.2%來電達到港警承諾的「9秒內接聽」的服務承諾，按年增加1.2個百分點。

大公報報導，近日宏福苑火災聽證會播出居民求救的錄音，有罹難者的求助最終沒轉撥到消防處。立法會議員魏明德提出書面質詢，關注過去三年警方求助熱線的狀況，包括接獲多少個來電及兌現服務承諾的百分比等。

保安局局長鄧炳強回應，警方去年接獲逾193萬個999報警熱線來電，86.2%來電達到服務承諾，較過去兩年輕微上升1.2個百分點，平均等候接聽時間為7.4秒，按年加快0.5秒，僅13.8%來電超過9秒接聽。

回應時間方面，計算由999控制台接報起計，直至執法部門人員到場為止，港島及九龍區的服務承諾為9分鐘，新界區則為15分鐘。去年港島及九龍區98.7%達到服務承諾，與對上一年相若；至於新界區，99.7%個案達到服務承諾。

警務處指出，全日24小時為999求助人士提供迅速及有效率的服務，每天約80人專責接聽，警方積極應用新科技，自2023年起引入進階行動定位服務，只要求助人使用智能電話撥打，999緊急服務中心同時獲取求助人的所在位置資料，提升效能。

報導指出，警方正在研發新一代緊急電話系統，新增多媒體資料處理平台，讓市民除了透過通話及輸入文字，亦可發送相片等多媒體資料，用於報案或求助。