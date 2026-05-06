13連升 香港首季GDP增5.9%遠勝預期 中東衝擊或下兩季浮現

港府5日公布香港今年第一季本地生產總值按年上升5.9%，遠超市場預期，較去年第4季的4%增長加快，錄得近5年來最強季度增長。（中通社）

港府 統計處5日公布第一季本地生產總值（GDP）預估數字，增幅達5.9%，為五年來最強季度增長。遠高於市場預期的3.5%及去年第四季的4%增幅，亦是連續13季錄得增長。主要受惠消費、投資及出口「三頭馬車」同時發力，帶動GDP增長進一步加快，展現香港 經濟強勁的復甦態勢。

大公、文匯報報導，港府預期，全球對人工智能（AI）相關電子產品需求強勁、訪港旅客持續增長、跨境金融活動活躍，以及相對堅挺的營商及消費氣氛支持下，香港經濟前景仍然正面。

期內，經季節性調整GDP按季實質上升2.9%，同樣優於市場預期的0.9%增幅。而上季私人消費開支按年實質上升5%，較去年第四季升幅2.5%有明顯增長。上季港府消費開支亦按年實質升2.9%，去年第四季升幅僅1.5%。投資方面，首季本地固定資本形成總額升17.7%，亦勝去年第四季的11.7%增幅。

按國民經濟核算定義計算，上季貨品出口總額同比實質升23.8%，較去年第四季的15.4%進一步加快；貨品進口實質升29.9%，去年第四季升幅為18.2%。

港府發言人指，相對堅挺的營商及消費氣氛預期，將繼續支持本地需求。然而，中東地區緊張局勢持續，對經濟前景構成下行風險。惟港府已採取針對性措施，確保能源供應穩定並減輕對相關行業的影響。

渣打大中華及北亞區高級經濟師胡東安表示，首季GDP增幅超過市場預期，主要受強勁出口、蓬勃的新股集資活動、樓市和入境旅客人數持續反彈，以及本地需求復甦所帶動。私人消費開支增加，亦顯示資產市場財富效應提振整體消費信心。

明報報導，對於中東局勢，胡東安指出，中東衝突引發能源資產價格急升，可能引起原材料價格上揚、環球進出口放緩等的第二波衝擊，香港經濟難免受影響，但主要集中在貿易及物流業，香港經濟亦很大機會可以保持平穩。渣打預期香港全年GDP增長為3.2%。

據報導，大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒則估計，中東局勢的負面影響或於未來一兩個季度開始浮現，香港外貿前景未明朗，但私人消費開支改善及樓市回穩或繼續支持經濟表現。

報導稱，至於行業失業率，今年首季建造業錄得6.6%，零售及餐飲業分別錄4.3%及6%、均高於整體失業率的3.7%。