黃金周 香港人流集中小紅書網紅熱點 同區廟街冷清行

五一黃金周，大批遊客到香港舊油麻地警署拍照打卡，訪客可參與AI換裝、沉浸式互動等環節，親身感受港產警匪片的經典場景。（中通社）

內地五一黃金周5日落幕，大批內地旅客抓緊假期最後一天「衝刺」遊港。媒體5日走訪油尖旺區多處發現，旅客足跡高度集中於旺角「打卡」天橋、星際城市、油麻地警署等「網紅打卡熱點」，人潮洶湧至須側身而行，不遠處的油麻地廟街卻相對冷清，形成強烈反差。

文匯報報導，不少旅客表示，選擇訪港景點時必定以小紅書 攻略為首要參考對象。有旅遊業界代表及立法會議員呼籲業界應長期加強在內地社交平台進行宣傳，並籲港府 牽頭推動更多主題盛事，提高各區特色，同時做好相應的配套交通，緩解目前各區旅客不均現象，把箇中的經濟效益輻射各區。

即使在假期尾聲，旺角星際城市一樓5日依舊人山人海，大量內地旅客專程前來購買相機、拍立得相紙或一次性底片相機。一樓人流量最大，個別熱門店鋪前顧客須要側身才能通過。

位於一樓的店鋪老闆林先生表示，五一假期前三日是人流最高峰，店內約九成顧客都是內地遊客，主要選購目標就是底片相機和拍立得相紙。「這幾天的成交量的確比平日有明顯增長，不過整體銷售額與往年五一相比沒有太大變化。」林先生又指，雖然在小紅書上能看到自己店鋪的推薦貼文，也確實吸引了一部分內地客前來選購，但他感覺引流效果並沒有想像中那麼大。

不過，記者在星際城市內隨機訪問，發現絕大多數內地遊客表明是衝著小紅書推薦才專程到此。來自浙江的大四學生沈小姐是其中之一，她目標明確，抵港首日便直奔星際城市，在最受歡迎的相機店花費超過9000元（港幣，下同，約1150美元），購入一部富士相機。她表示已經提前在小紅書上做好了攻略，這家店的價格比內地便宜一兩千元，非常划算。

油麻地廟街與旺角相比，只有一區之隔的廟街顯得格外冷清。廟街一直是香港 旅發局重點推廣的旅遊地標之一，但下午僅有一家商鋪開門營業。該店店員表示，五一假期只有前兩天人流特別大，每日營業額可以過萬元，但從第三天開始，人流急劇下降，甚至不如平日，「可能是天氣一直下雨導致。」

現場所見，幾組旅客在廟街短暫停留，拍照後便匆匆離開。來自深圳的董女士表示，廟街是「80後」對香港影視劇的一份情懷，特意前來打卡。