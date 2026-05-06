我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

洛杉磯孕媽牽2歲女兒散步 遭「殭屍」堵路 嚇到發抖

黃金周 香港人流集中小紅書網紅熱點 同區廟街冷清行

香港新聞組／香港6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
五一黃金周，大批遊客到香港舊油麻地警署拍照打卡，訪客可參與AI換裝、沉浸式互動等...
五一黃金周，大批遊客到香港舊油麻地警署拍照打卡，訪客可參與AI換裝、沉浸式互動等環節，親身感受港產警匪片的經典場景。（中通社）

內地五一黃金周5日落幕，大批內地旅客抓緊假期最後一天「衝刺」遊港。媒體5日走訪油尖旺區多處發現，旅客足跡高度集中於旺角「打卡」天橋、星際城市、油麻地警署等「網紅打卡熱點」，人潮洶湧至須側身而行，不遠處的油麻地廟街卻相對冷清，形成強烈反差。

文匯報報導，不少旅客表示，選擇訪港景點時必定以小紅書攻略為首要參考對象。有旅遊業界代表及立法會議員呼籲業界應長期加強在內地社交平台進行宣傳，並籲港府牽頭推動更多主題盛事，提高各區特色，同時做好相應的配套交通，緩解目前各區旅客不均現象，把箇中的經濟效益輻射各區。

即使在假期尾聲，旺角星際城市一樓5日依舊人山人海，大量內地旅客專程前來購買相機、拍立得相紙或一次性底片相機。一樓人流量最大，個別熱門店鋪前顧客須要側身才能通過。

位於一樓的店鋪老闆林先生表示，五一假期前三日是人流最高峰，店內約九成顧客都是內地遊客，主要選購目標就是底片相機和拍立得相紙。「這幾天的成交量的確比平日有明顯增長，不過整體銷售額與往年五一相比沒有太大變化。」林先生又指，雖然在小紅書上能看到自己店鋪的推薦貼文，也確實吸引了一部分內地客前來選購，但他感覺引流效果並沒有想像中那麼大。

不過，記者在星際城市內隨機訪問，發現絕大多數內地遊客表明是衝著小紅書推薦才專程到此。來自浙江的大四學生沈小姐是其中之一，她目標明確，抵港首日便直奔星際城市，在最受歡迎的相機店花費超過9000元（港幣，下同，約1150美元），購入一部富士相機。她表示已經提前在小紅書上做好了攻略，這家店的價格比內地便宜一兩千元，非常划算。

油麻地廟街與旺角相比，只有一區之隔的廟街顯得格外冷清。廟街一直是香港旅發局重點推廣的旅遊地標之一，但下午僅有一家商鋪開門營業。該店店員表示，五一假期只有前兩天人流特別大，每日營業額可以過萬元，但從第三天開始，人流急劇下降，甚至不如平日，「可能是天氣一直下雨導致。」

現場所見，幾組旅客在廟街短暫停留，拍照後便匆匆離開。來自深圳的董女士表示，廟街是「80後」對香港影視劇的一份情懷，特意前來打卡。

5月5日是內地「五一」假期的最後一天，訪港旅客在香港西九龍高鐵站出行陸續返程。(...
5月5日是內地「五一」假期的最後一天，訪港旅客在香港西九龍高鐵站出行陸續返程。(中新社)

香港 小紅書 港府

上一則

川普允會晤習近平將再提黎智英案 「香港問題不易處理」

下一則

嘲諷遊客？嵩山「爬不動了吧」標語被換 景區「聽勸」回應了

延伸閱讀

陸「五一」黃金周 業者估800多個陸客團遊香港

陸「五一」黃金周 業者估800多個陸客團遊香港
中國「五一」預訂高峰提前 深度遊與小城出行升溫

中國「五一」預訂高峰提前 深度遊與小城出行升溫
防成癮嗜賭 港夾公仔彈珠機店研須領牌 網吧擬禁供住宿

防成癮嗜賭 港夾公仔彈珠機店研須領牌 網吧擬禁供住宿
五一假期將至 中國：跨區域流動15.2億人次將創歷史新高

五一假期將至 中國：跨區域流動15.2億人次將創歷史新高

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30
女子半夜接到過世親人的來電，卻意外揭發多起刑事案件；示意圖。 （取材自紅網）

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

2026-05-04 09:30
拍攝視頻的博主看到篡改侵華歷史，當場被氣哭。（視頻截圖）

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

2026-05-01 05:30

超人氣

更多 >
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了
番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要

番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要