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香港12歲中學生企圖製炸藥被捕 定罪最高可判囚14年

香港特派員李春／香港6日電
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香港一名12歲中學一年級男生，被指控涉嫌企圖製造炸藥被捕和扣查。警方指製作炸藥在香港屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年；若有人企圖導致爆炸，以圖危害生命或財產，一經定罪，最高更可判處監禁20年。

香港警方說，涉案男童3日疑似將軍澳區進行化學實驗，並在社交媒體Instagram的一個公開帳號發布短片，聲稱自己正製作炸彈，以及暗示已成功製成炸藥。警方調查後，同日在區內將他拘捕，檢獲一批化學物質，正化驗成分，亦檢走打火石、防護面罩、手機及平板電腦等。

香港警方5日交代案情，展示多張相片，其中一張顯示男童未有穿著任何防護衣物，在一處橋底疑似進行化學實驗。警方指有關地點的旁邊有公眾休憩處，雖然事件未有造成任何人命傷亡或財物受損，但若炸藥實驗失控，後果不堪設想。

香港警方相信男童是自學製造炸藥，調查方向包括犯案動機、購買原材料的途徑、是否有其他同夥，或是否遭人教唆等。

警方指是有公眾舉報，揭發事件，才能及早介入。男童在社交平台上發布短片的IG帳號，未有太多追蹤者，形容已「在罪行最輕微的時候撲熄了」，制止他繼續散播極端思想。

香港警方介紹案情說，留意到「自我激化」在全球有年輕化趨勢，強調無論任何地方或背景的青年，都有可能受極端思想影響，甚至進行涉恐、涉暴行為；若市民察覺到身邊的人士，在思想或行為上，有趨向極端的跡象，應及早主動尋求專業協助，甚至果斷舉報。

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