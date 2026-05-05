川習會將提黎智英案 川普：香港問題不易處理

香港獨立書店「一拳書館」負責人及員工，被指出售具煽動意圖刊物在3月時被拘捕。港警在書店檢取一批具煽動意圖的涉案書籍，包括以英文撰寫的黎智英傳記The Troublemaker；圖為該書中文版「黎智英傳：從億萬富翁，到中國最懼怕的批評者」。(中央社)

美國總統川普4日表示，將在會晤中國領導人習近平 時提出被監禁的前香港傳媒大亨黎智英一案；此舉或為本已因伊朗 戰爭而複雜的峰會議程再添摩擦點。依照白宮先前公布的資訊，川普預計5月14日至15日訪問北京，與習近平會談。

川普4日在塞勒姆新聞頻道接受保守派評論員修伊特（Hugh Hewitt）訪問，根據「修伊特秀」的節目文字記錄，修伊特表示，希望教宗良十四世多關注黎智英的事情，並問川普跟習近平見面時，會再次提起黎智英嗎？」他並說「我很希望教宗也能談談黎智英，也希望你能幫忙把他帶回來，那會是很不錯的結果。」

近日曾與教宗相互抨擊的川普則語帶諷刺：「教宗比較想談的是『可以讓伊朗擁有核武』這種事，我則覺得這種想法不妥，會讓很多天主教徒、很多民眾陷入危險。」

川普接著表示，「我會，我以前提過黎智英，我會說，習近平跟黎智英之間有很多、有一點芥蒂」，「我之前就提過他。……他對黎智英是有點不滿。香港問題沒那麼容易處理，不過我會提到此事」。

2024年10月美國總統大選前，修伊特專訪川普就曾問及「黎智英對美國天主教、對全球天主教都非常重要」。並問川普若當選是否會和習近平談，營救黎智英到海外。當時川普一口答應允，稱「百分之百會這麼做」。

2025年8月美中經貿談判期間，川普曾表示已向中方提及黎智英；同年10月底，川普與習近平在南韓釜山會談後，官員也透露川普與習近平談了黎智英的問題，對黎的健康與福祉表示憂慮，但未就釋放他提出任何交換條件。

報導引述美國政府官員表示，「川普總統確實提到黎智英案，正如他先前所說的那樣……，川普總統與習主席在後來討論中都有發言」。

黎智英是已停刊的蘋果日報創辦人，今年2月，他因串謀勾結外國勢力危害國家安全罪及串謀發布煽動刊物罪被判處20年監禁。這是香港國安法自2020年生效以來，迄今刑期最嚴厲的判罰。黎智英放棄上訴。