樓股買賣旺 港上年度稅收升22% 打工仔荷包滿 薪俸稅增10%

由於股票每日成交幅度擴大等因素，香港上年度整體稅收為4583億元，按年增加838億元，升幅約22%；圖為5月4日截至收盤，恆生指數升319.35點，升幅1.24%，報26095.88點。（中通社）

香港 稅務局4日發出約277萬份2025/26課稅年度報稅 表，數字創近5年新高。稅務局並公布上年度臨時稅收數字，整體稅收為4583億元（港幣，下同，約585.5億美元），按年增加838億元，升幅約22%，主要受印花稅收1026億元、大幅急增61%帶動。稅務局局長陳施維解釋，這主要跟樓市買賣成交量增加及股票每日成交幅度擴大有關。

大公、文匯報報導，同時，全港打工仔荷包滿滿，薪俸稅稅收977億元，上升10%；利得稅稅收2126億元，上升20%。陳施維指出，局方發出稅單數量、納稅人及納稅人入息都有增長。被問到欠稅數字見上升，他解釋主要原因是發出的稅單及評稅稅款增加，實際的欠稅比例與往年相若。

至於2026/27年度稅收預算，稅務局基於現實經濟環境及已有數據，估計下一年整體稅收約4551億元，其中入息及利得稅預算收入為3212億元、印花稅預算收入為1010億元、其他收入為329億元。

今年財政預算案建議寬減2025/26課稅年度薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案上限3000元，納稅人無需申請，評稅時會自動反映。

預算案亦建議由2026/27課稅年度起提高多項免稅額，同時將初生子女額外免稅額的申索期由一年延長至兩年。有關條例草案已提交立法會審議，待立法程序完成後生效。

提交報稅表方面，陳施維提醒一般納稅人須在1個月內，即6月4日前提交報稅表，經營獨資業務人士則須在3個月內，即8月4日前提交。使用網上報稅的納稅人，均可自動延期一個月。他特別提醒，填寫報稅表後必須簽名，若以郵寄方式提交，須支付足夠郵費。

陳施維鼓勵納稅人使用網上報稅，既方便安全又環保，更能自動獲得一個月延期。稅務局會按備有資料為納稅人預填個人及受僱資料，節省填表時間。

去年7月，「稅務易」網站推出三個全新互連稅務網站，個人稅務網站、商業稅務網站及稅務代表網站，並設有學習資料中心，供納稅人參考。由4月1日起，稅務局實施首階段強制性利得稅電子報稅，僅適用於受全球最低稅制度涵蓋的跨國企業集團。

另一方面，港府4日宣布將寬免大埔宏福苑業主及居民課稅年度的應繳稅款，不過，陳施維4日提醒，宏福苑居民或業主應如常填寫報稅表，但25/26年度無須交稅。