香港投資陷阱增 長者首季被騙4215萬美元 升幅近7成

今年首季香港共錄得9427宗詐騙案，總騙款升近兩成，達18.5億元，當中有1264名長者受騙，損失共5.3億元，按年激增近八成，其中329名長者墜入投資陷阱，涉及3.3億元（港幣，下同，約4215萬美元），人均損失達101萬元。

文匯報報導，警方對去年逾千名投資騙案受害長者進行專項分析，顯示高風險長者受害群組有四大特徵，包括持有大額退休金 或積蓄的退休人士，住私人物業、學歷較高、有投資經驗，容易被標榜為「高回報、穩定收益」的騙局吸引，損失的金額往往較大。

今年警方將重點打擊網上投資騙案，特別是針對長者群體的騙案，並透過社區網絡及長者服務平台，加強針對性預防宣傳工作。

去年6月，一名67歲外籍男商人透過Facebook結識1名自稱「投資專家」的騙徒。兩人其後轉用WhatsApp 聯絡並發展網戀，騙徒游說受害人投資加密貨幣 ，並下載名為「Kitbed」虛假投資程式及開戶，去年7月至今年1月期間，受害人將等值約8479萬元的加密資產，匯入騙徒指定的電子錢包，在嘗試提取收益失敗後，始知受騙。

這是投資騙案典型的套路，根據警方數據今年首季香港錄得逾9000宗詐騙案，雖然與去年同期相若，但損失金額升幅高達18.6%；當中受騙長者無論人數或損失金額均大幅上升，合共有1264名長者受騙，按年升33%；總損失5.3億元較去年同期急升79%。

在各類騙案中，網上投資騙案錄得1003宗，雖然宗數較去年同期略為回落7%，但整體損失達6.82億元，同比上升0.3%。值得注意的是，投資騙案中，共有329名長者受害人（升幅17%），損失金額3.3億元（升幅達68.9%）。7成以上受害人為60歲至69歲的長者。

另一個值得關注的是教育程度。一般都以為教育程度高或者懂投資，應該較難受騙。但數據分析顯示正相反，教育程度愈高，平均損失金額反而愈多。小學程度與碩士或以上學歷受害人之間，平均損失相差近4倍。

另外，具投資經驗的長者人均損失約105萬元，比不具投資經驗者約54萬元高出近1倍。反映部分高學歷、具投資經驗的長者對自身判斷較有信心。且騙徒會混入專業名詞和數據，令有投資經驗受害人更加信以為真，這份自信可能成為低估風險的盲點。