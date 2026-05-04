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香港今年樓價料升1成 近半青年「存不到首期」不渴望置業

香港新聞組／香港4日電
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新盤及二手市場交投旺，地產界人士預計，今年樓價有望升10%。（中通社資料照片）
新盤及二手市場交投旺，地產界人士預計，今年樓價有望升10%。（中通社資料照片）

香港經濟穩中向好，為樓市復甦注入動力。地產界人士預計，今年樓價有望升10%。

香港樓價指數連升10個月，為逾7年半最長升浪兼創逾兩年高位。美聯集團主席黃建業認為，香港背靠祖國聯通國際，加上經濟與發展穩定，成為資金避風港，預測樓市經過首季價量俱升後，交投量或輕微降溫，但可為後市創造更健康發展的條件，相信整體上升形態基調未變，維持今年樓價升10%的預測。

大公報報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤入市熱潮未因中東戰事減退，反令香港物業再次成為環球資金的避險工具。一手成交暢旺亦帶動二手，今年首季二手成交登記錄1萬2449宗，創18個季度新高。樓市利好因素不減，相信今季差估署樓價指數可錄4%至5%的升幅。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，剛性需求及投資者大舉入市，撐起淡季樓價持續上升，在中東戰火的憂慮漸被市場消化後，新盤及二手市場雙雙向好並駕齊驅，料帶動次季樓價穩步上升，上半年樓價有望升近8.6%。戴德梁行調高樓價預測，全年料升7%至10%。該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，入市氣氛改善，首季一、二手住宅買賣按季升9%至約18650宗，為近14年以來最佳開局。

另據明報報導，公屋聯會與新青年論壇就青年置業期望做意見調查，結果顯示18至40歲青年置業渴望程度，在滿分10分中僅獲5.06平均分，近半表示「不渴望置業」，當中超過四成指「樓價太高負擔不了」；逾四分之一受訪青年預計自己「根本存不到首期」；其中26至30歲組別置業渴望程度最低。

就不渴望置業的原因，有46.4%受訪青年指「樓價太高負擔不了」，21.3%「不想承擔長期供樓壓力」，19.9%「同家人同住無迫切需要」。至於渴望置業的原因，最多受訪青年表示「有樓才能安居樂業」，占36.7%。就預計儲蓄首期時間，有25.9%受訪青年表示「根本存不到首期」，預計需「10年以上」則有26.5%。

同時，有81.8%受訪的31至40歲青年支持港府提供「首置免息貸款計畫」。公屋聯會與新青年論壇建議，港府可推出先導計畫，提供適量名額，協助首置人士購買私人住宅單位。

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