內地客熱中港鐵馬賽克磁石等港味潮物 相機店也大排長龍

圖為訪港遊客在旺角一處數碼產品銷售集中地選購相機等數碼產品。（中新社資料照片）

今年黃金周訪港旅客需求多元化，挖掘香港 懷舊與文青特色好物，成為假期遊玩新熱潮，CCD相機（復古數位相機）、港鐵馬賽克磁石等具有香港特色的小眾好物，成為不少遊客的淘寶目標。有攝影迷旅客表示，香港相機款式更全，價格實惠；有旅客排兩次隊只為多做一個港鐵馬賽克磁石，認為親手做有本地特色的紀念品更有意義。

大公報報導，內地五一黃金周3日踏入第三天，訪港旅客熱情不減，截至3日晚9時，各口岸錄得103萬出入境人次，當中入境內地旅客占19.37萬人次。3日大雨，但各區商場、街邊商鋪、特色小店依然人頭湧湧。遊客們不只為傳統景點和美食而來，更深入探索飽含「港味」與文藝氣息的物件。位於旺角、出售相機相關產品的商場「星際城市」，在這個五一假期成為內地旅客的「相機天堂」，商場內多間攝影器材店門前均排起長隊，大部分是來自內地的年輕旅客。

佛山旅客林小姐赴港購買拍立得相紙，她表示：「其實相紙價格只便宜些許，但因見到這樣的數碼城布置覺得很有氛圍，有種復古的感覺，就想來逛逛。」商場熱度不只來自「氛圍」，亦來自型號的豐富和價格的實惠，尤其體現在專業相機方面。

深圳遊客嘉雨亦購買了一台過萬元的相機，「有朋友喜歡攝影，每次買相機都來這裏買，他推薦我到香港買。這裏拍立得、CCD之類的型號都很豐富，而且買越高端的產品越實惠，能省兩三千塊。」

提起港風元素，不得不提港鐵站內一塊塊色彩繽紛的紙皮石馬賽克搭配上各站名的設計，早已成為香港獨特的風景，吸引不少旅客在馬賽克牆前打卡留念。

另據文匯報，五一黃金周三天假期，共逾70萬內地旅客赴港旅遊，不少旅客除到傳統旅遊景點打卡外，亦特意前往長洲深度遊，體驗香港的離島風光。有旅客表示長洲海景美麗、氛圍令人放鬆，有深圳旅客更表示若有時間，本月底再到長洲參與太平清醮活動。當地食肆及商戶均表示黃金周帶動生意上升，有度假屋更指今個假期房間被訂滿。

連日來，不少遊客到位於香港北角馬寶道的德興隆豆腐鋪品嘗「最好吃」的豆腐花。 這家老字號不僅是北角的街坊食堂，更是香港極少數堅持傳統工藝的豆品店。（中通社）