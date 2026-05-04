我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

150人郵輪爆漢他病毒 媒體曝遊客「受困如地獄」

飯後吃西瓜 印度一家4口上吐下瀉「12小時內全死了」

內地客熱中港鐵馬賽克磁石等港味潮物 相機店也大排長龍

香港新聞組／香港4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為訪港遊客在旺角一處數碼產品銷售集中地選購相機等數碼產品。（中新社資料照片）
圖為訪港遊客在旺角一處數碼產品銷售集中地選購相機等數碼產品。（中新社資料照片）

今年黃金周訪港旅客需求多元化，挖掘香港懷舊與文青特色好物，成為假期遊玩新熱潮，CCD相機（復古數位相機）、港鐵馬賽克磁石等具有香港特色的小眾好物，成為不少遊客的淘寶目標。有攝影迷旅客表示，香港相機款式更全，價格實惠；有旅客排兩次隊只為多做一個港鐵馬賽克磁石，認為親手做有本地特色的紀念品更有意義。

大公報報導，內地五一黃金周3日踏入第三天，訪港旅客熱情不減，截至3日晚9時，各口岸錄得103萬出入境人次，當中入境內地旅客占19.37萬人次。3日大雨，但各區商場、街邊商鋪、特色小店依然人頭湧湧。遊客們不只為傳統景點和美食而來，更深入探索飽含「港味」與文藝氣息的物件。位於旺角、出售相機相關產品的商場「星際城市」，在這個五一假期成為內地旅客的「相機天堂」，商場內多間攝影器材店門前均排起長隊，大部分是來自內地的年輕旅客。

佛山旅客林小姐赴港購買拍立得相紙，她表示：「其實相紙價格只便宜些許，但因見到這樣的數碼城布置覺得很有氛圍，有種復古的感覺，就想來逛逛。」商場熱度不只來自「氛圍」，亦來自型號的豐富和價格的實惠，尤其體現在專業相機方面。

深圳遊客嘉雨亦購買了一台過萬元的相機，「有朋友喜歡攝影，每次買相機都來這裏買，他推薦我到香港買。這裏拍立得、CCD之類的型號都很豐富，而且買越高端的產品越實惠，能省兩三千塊。」

提起港風元素，不得不提港鐵站內一塊塊色彩繽紛的紙皮石馬賽克搭配上各站名的設計，早已成為香港獨特的風景，吸引不少旅客在馬賽克牆前打卡留念。

另據文匯報，五一黃金周三天假期，共逾70萬內地旅客赴港旅遊，不少旅客除到傳統旅遊景點打卡外，亦特意前往長洲深度遊，體驗香港的離島風光。有旅客表示長洲海景美麗、氛圍令人放鬆，有深圳旅客更表示若有時間，本月底再到長洲參與太平清醮活動。當地食肆及商戶均表示黃金周帶動生意上升，有度假屋更指今個假期房間被訂滿。

連日來，不少遊客到位於香港北角馬寶道的德興隆豆腐鋪品嘗「最好吃」的豆腐花。 這家...
連日來，不少遊客到位於香港北角馬寶道的德興隆豆腐鋪品嘗「最好吃」的豆腐花。 這家老字號不僅是北角的街坊食堂，更是香港極少數堅持傳統工藝的豆品店。（中通社）

香港西環堅尼地城位於科士街的石牆樹打卡點，吸引不少訪港旅客聚集拍照。這裡以逾20...
香港西環堅尼地城位於科士街的石牆樹打卡點，吸引不少訪港旅客聚集拍照。這裡以逾20棵百年細葉榕氣根盤繞石牆的壯觀景象聞名，是小紅書和Instagram上的暴紅打卡位。 （中通社）

香港

上一則

香港今年樓價料升1成 近半青年「存不到首期」不渴望置業

下一則

本地消費連升6季 香港首季GDP增逾4% 5年最強勁

延伸閱讀

吸引港劇迷…香港新開放影視IP 內地客群湧打卡

吸引港劇迷…香港新開放影視IP 內地客群湧打卡
陸「五一」黃金周 業者估800多個陸客團遊香港

陸「五一」黃金周 業者估800多個陸客團遊香港
五一長假首兩日 44萬遊客訪澳門 大三巴人潮管制

五一長假首兩日 44萬遊客訪澳門 大三巴人潮管制
50周年紀念展 馬會賭神：六合彩對香港有好多貢獻

50周年紀念展 馬會賭神：六合彩對香港有好多貢獻

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
坐在川普左手邊的江惟嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30

超人氣

更多 >
市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照
大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒
德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力

德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了
美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款