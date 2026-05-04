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本地消費連升6季 香港首季GDP增逾4% 5年最強勁

香港新聞組／香港4日電
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正值五一假期，遊客3日在香港沙田新城市廣場購物消費。（中新社）
正值五一假期，遊客3日在香港沙田新城市廣場購物消費。（中新社）

受惠消費復甦及外貿強勁，香港經濟增長迎來開門紅。財政司司長陳茂波表示，今年首季出口連漲25個月，本地生產總值（GDP）增長，較去年第四季的4%增幅進一步加快，並成為近五年來最強勁的季度增長。事實上，近期多家大行先後上調香港GDP預測，全年增長介乎3.1%至3.3%。

大公報報導，港府統計處將於5日公布第一季本地生產總值預先估計數字，陳茂波在最新網誌撰文表示，隨著私人消費持續改善，加上出口及固定投資表現繼續向好，GDP增幅將較對上一季的4%為高。

在零售消費方面，過去一年市道已呈明確的復甦趨勢。業界致力升級轉型，回應轉變中的消費模式，而港府亦接連舉辦盛事，吸引更多旅客到來。陳茂波表示，市民日常消費開支連續六個季度按年增加，根據香港主要電子支付平台數據，今年首季與零售和飲食相關的消費按年增加了5.2%，其中非快餐類食肆的消費更增加近8%。

與此同時，訪港旅遊業持續暢旺。五一黃金周首兩天赴港的旅客達逾60.2萬人次，按年增加6%。無論是街上、商場或是郊野景點，都見到不少訪港旅客和香港市民。不少商鋪食肆預期黃金周生意不俗。事實上，第一季訪港旅客超過1430萬人次，再創疫情後的季度新高。全年計，訪港旅客量有機會超出原先預估的5380萬人次，預料帶動總消費超過2400億元（港幣，下同，約306.5億美元），按年增加9.5%，為整體經濟的增長和就業提供支持。

在外貿方面，今年首季香港出口表現持續強勁，以貨值計上升32%，是連續25個月上升，亦是五年來表現最好的季度。若單計3月份，升幅更達近36%。陳茂波表示，全球人工智能急速發展，帶動各地對相關產品和電子產品的強勁需求，緩減地緣衝突對本地出口和經濟的潛在影響。

近期大行亦紛紛上調對香港今年的經濟增長預測。花旗今年2月把香港實質GDP增長預測上調至3.2%，瑞銀、野村及摩根史坦利同樣看升3.3%，恒生則於3月把預測由2.5%上調至3.1%，與港府早前在財政預算案提出的2.5%至3.5%增長預測區間大致脗合。

不過，陳茂波亦承認外圍陰霾未散，包括地緣政治、中東局勢及油價上升等風險。他表示，港府已推出約20億元短期措施，支援受影響行業和中小企，並聯同金管局及銀行業推出新一輪信貸支援。

財政司長陳茂波3日在網誌表示，今年全年訪港旅客量有機會超出原先預估的5380萬人...
財政司長陳茂波3日在網誌表示，今年全年訪港旅客量有機會超出原先預估的5380萬人次，預料帶動全年與入境旅遊相關的總消費增至逾2400億元，按年增9.5%。圖為他上周出席「十五五」規劃與香港的新機遇高峰論壇致辭。（中通社）

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