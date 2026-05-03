吸引港劇迷…香港新開放影視IP 內地客群湧打卡

不少內地客看港劇長大，五一黃金周假期特地到九龍寨城公園參觀。圖為香港電影「九龍城寨之圍城」演員伍允龍（右）等在公園內「九龍城寨」鐵牌坊下合影。（中新社資料照片）

昨日是內地「五一」黃金周第二天，據港府 入境處數字顯示，截至昨晚9時有25萬6565名內地旅客入境，連同前日黃金周首天，內地訪客合共50萬7777人次，帶動香港 餐飲及零售行業，油尖旺及佐敦一帶餐飲生意約20%升幅。而影視IP資源近年成為香港推動「深度遊」及吸引遊客的新動力，舊油蔴地警署、九龍寨城、廉政公署等經典香港影視作品場景，打卡的遊客人潮不絕。

綜合文匯、大公報報導，在舊油蔴地警署以香港警匪電影為主題的「油蔴地警署光影之旅」展覽，五一黃金周首三日門票售罄，慕名前來打卡的旅客不絕，有人戴墨鏡、舉手槍，模仿警察pose打卡，有人用搞怪道具扮罪犯。在九龍寨城公園、重現「九龍城寨之圍城」電影場景的「九龍城寨光影之旅」，入口處等候參觀的遊人大排長龍。在北角廉政公署大樓的「一九七四」咖啡廳，大家排隊買一杯廉署咖啡，在廉署招牌等港味打卡點拍照，再觀看展覽、購買紀念品。

深圳旅客秦先生表示，從初中開始就成為忠實港劇迷，昨日抵港後直奔廉政公署飲咖啡，他說：「看港劇的，誰不知道廉政公署？『反貪風暴』陸志廉嘛！」他說鍾愛港產警匪片緊張刺激的氣氛，參觀廉署後，會去銅鑼灣模仿「古惑仔」電影角色「烏鴉哥」打卡。

蘇州旅客張先生一家於五一黃金周首日參觀舊油蔴地警署，昨日到廉署參觀，「我們都是看港劇長大的，我最喜歡『天地男兒』，也看過一些反貪電影，現在舊油蔴地警署和廉政公署都開放了，特意來體驗一下。」

另外，在尖沙咀網紅店華嫂冰室，食客需等候300多個籌號才能進店，店外亦有逾50名旅客及市民等候。來自廣東的楊小姐一行透過內地社交平台看到該餐廳的推薦影片與好評，特意到場，表示飯後擬到中環搭乘摩天輪欣賞夜景並打卡留念。

九龍城多間食肆表示，黃金周假期客流量上升，內地旅客數量明顯增加，不少是通過內地社交網絡平台和餐飲平台了解後前來。菜館老闆崔先生表示，要留住遊客在區內消費，需「衣食住行」俱全，但九龍城缺乏「成行成市」的商店，遊客可能看完景點或吃個飯就離開，若能將區內的旅遊好去處串聯起來，可更吸引遊客到來九龍城。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界對假期市道反饋積極，中檔及大眾化食肆人流暢旺，認為能帶動餐飲生意按年升約10%，而黃金周首天油尖旺及佐敦一帶餐飲生意更有約20%升幅，高級食肆雖未見爆滿，但整體消費氛圍向好，而年輕人近年新開設的餐廳普遍透過小紅書等平台宣傳，成效顯著，估算善用網上平台宣傳的商家，生意額可提升20%以上。