五一長假首兩日 44萬遊客訪澳門 大三巴人潮管制

遊客2日在澳門大三巴牌坊前遊覽拍照。（新華社）

澳門 五一長假首兩日，有逾44萬旅客到訪，當地連續兩日在旅遊旺區如大三巴實施人潮管制。

綜合澳門傳媒引述治安警的消息顯示，繼在剛過去周五首日，錄得20.3萬人次訪澳後，到昨日第二日至晚上9時，共再錄24.1萬旅客入境，兩日錄得約44.4萬名旅客訪澳。

明報報導，從個別博彩企業如金沙中國旗下多間酒店官網顯示，原本在假期前仍有房間供應的威尼斯人更自昨日至5月5日假期為止全數訂滿。

據報導，與威尼斯人同系如巴黎人，就算3日仍有房間供應，原有豪華客房叫價已由4月下旬叫價9398元（澳門元，下同，約1164美元），升至昨日官網顯示的1萬1348元，約10日升價20.7%。

報導稱，澳門博彩監察協調局公布4月份的博彩收入數據顯示，月內賭收按年增長5.5%，達198.94億元，較市場原本預期按年增長6.5%為低，亦為過去6個月首次有月份賭收低於200億元大關。這除了因為傳統黃金周檔期前例淡之外，據彭博引述花旗報告指出，還與貴賓博彩在月內表現疲弱拖累有關。5月1日，在美國上市的濠賭股除新濠博亞（美：MLCO）跌5.4%，包括拉斯維加斯金沙（美：LVS）、永利度假村（美：WYNN）及美高梅國際（美：MGM），全皆跌逾1%。