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節省10分鐘車程…粉嶺繞道東段通車 北都發展注新動力

香港新聞組／香港3日電
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香港粉嶺繞道（東段）通車，標誌北部都會區首個大型運輸基建項目順利落成。（中通社）
香港粉嶺繞道（東段）通車，標誌北部都會區首個大型運輸基建項目順利落成。（中通社）

連接粉嶺公路到粉嶺北新發展區的粉嶺繞道（東段）今日上午8時正式通車。港府發展局局長甯漢豪昨日在通車儀式上表示，繞道東段是北部都會區首個落成的大型運輸基建項目，繞道通車只是開始，港府將繼續完善北都的產業布局、交通網絡與生活配套，致力將北都打造成為香港未來發展的新引擎，為香港注入新經濟動力。

文匯報報導，粉嶺繞道（東段）全長約4公里，採用雙程雙線分隔車道設計，由地面道路、地下行車道及高架橋組成。走線由粉嶺公路近大埔九龍坑開始，繞過安樂村工業區，經過龍躍頭交匯處，沿梧桐河畔延伸，連接石湖新村及粉嶺北新發展區，成為連接北區與市區的重要繞道。

繞道通車後，駕駛者可取道新路線來往粉嶺龍躍頭、聯和墟及粉嶺公路，無須途經上水及粉嶺市中心的現有道路，在繁忙時段可節省約10分鐘車程。粉嶺繞道（東段）亦可有效分流粉嶺北新發展區未來的交通，減輕現時粉嶺及上水一帶主要道路的交通負荷，改善整體道路環境，提升北區道路網絡的運作效率。

據報導，甯漢豪在昨日的通車儀式上致辭時表示，粉嶺北新發展區是整個北都首先開啟的地區。有關工程自2019年展開，粉嶺北不同用地及基建已進入收成期。粉嶺繞道東段開通，是「基建先行」與「城鄉共融」原則的體現。繞道可配合區內第一個公屋項目鳳凰嶺邨於今年內陸續落成入伙，通車後預計繁忙時段可為居民節省10分鐘車程。

甯漢豪表示，粉嶺繞道東段深層意義是展示先進技術的舞台，笑說以往只能在動漫看到「飛魚轉身」等技術，在粉嶺繞道東段真實採用「橫向轉體技術」，成功將行人橋及道路配合起來。繞道又採用國產超高強鋼，強度是一般鋼材的三倍，亦是全球首次在行人天橋使用，讓國家的先進物料透過香港推向國際舞台。

報導稱，北區區議會交通運輸委員會主席曾勁聰表示，從宏觀角度分析，粉嶺繞道東段通車是「基建先行」原則的重要體現，不僅能為粉嶺、上水提供「直接出高速公路」的新通道，更能配合即將入伙的鳳凰嶺邨項目，為新遷入居民提供便捷交通。

他表示，繞道的意義在於分流，「舊路有多個迴旋處，繞道則設有多個分流出口，能根據居民出行方向靈活疏導車流」，通車後不論對公共交通工具、私人車輛與工程車輛都起到分流作用。

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