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港六合彩50周年 2.2億元頭獎4注瓜分 造就4富翁…

香港新聞組／香港3日電
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香港六合彩金多寶2日晚開彩，頭獎獎金逾2.2億元有4注押中。圖為當日在中環士丹利...
香港六合彩金多寶2日晚開彩，頭獎獎金逾2.2億元有4注押中。圖為當日在中環士丹利街場外投注站，有大批市民排隊投注。（中通社）

頭獎獎金逾2.2億（港元，下同，約2808萬美元）、史上獎金最高的「六合彩50周年金多寶」昨晚攪珠，大批市民及旅客趕在截止前投注，希望一圓橫財夢。結果攪出2、3、8、28、30及48號，特別號碼9號，頭獎4注中，瓜分獎金，每注派5575萬2200元，雖然未能打破去年一注獨中逾1.9億元頭獎獎金紀錄，但該四名中頭獎幸運兒一夜間已成為半億富翁。

文匯報報導，這次總投注額超過4.1億元，大批市民及旅客紛紛到各馬會場外投注站買彩票，中環士丹利街的幸運投注站昨午排起長長人龍，隊尾工作人員高舉「輪候需時60分鐘」的提示牌，提醒市民耐心等候。有市民豪擲1.1萬元投注，透露自己過往曾中過三獎，希望這次更上一層樓，亦有市民與朋友合資購買27注，笑言若中獎會將三成獎金捐作慈善，回饋社會。更有離島居民專程乘船到市區投注站，希望沾一沾幸運投注站的旺氣，一舉中獎。

另一間位列「十大幸運投注站」之首的屯門市廣場投注站，同樣人頭湧湧。昨日下午時分，站內已有超過百名市民排隊購票。有市民購買數千元六合彩，決心搏一搏，亦有市民堅持自選號碼，排隊半小時才成功買到心水號碼。大家均希望借助幸運投注站的強勁運勢中頭獎。有人期望中獎後用獎金改善生活，甚至置業買樓，若未能中獎，亦當作行善積德，支持社會公益。

據報導，網上反應同樣熾熱。有網民在社交平台發文，表示自己豪買1萬元六合彩，引來大量留言討論，獲祝願好運。

適逢五一黃金周假期，不少內地旅客來港旅遊之餘，亦專程到投注站碰碰運氣。由於排隊人龍太長，部分旅客選擇交由電腦隨機選號，購買幸運號碼。有旅客表示，自己只是來港旅遊偶遇今次巨獎，之前亦曾碰上頭獎超過2億元的六合彩，感覺非常幸運，期望這次能延續好運。

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