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沒拿到薪水…25歲港女做兼職 被騙借貸損失225萬港元

香港新聞組／香港3日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港一名25歲女子今年初經求職網站應徵兼職行政助理，獲聘後疑被詐騙，損失逾225萬元（港元，下同，約28.71萬美元）。

明報報導，原任職大學研究助理的事主去年底因健康問題離職，今年1月初經兼職求職網站「Part Time Jobs」，覓得時薪90元的兼職行政助理工作，列明可在家工作，工作包括數據輸入及訂單採購等。獲聘後，事主今年2月被要求做「文件匯率轉換」工作，戶口分別被轉入2萬及2.4萬元，其後按騙徒指示轉至其他戶口，至今未獲支薪。

據報導，事主3月按騙徒提供的偽造文件及指示，分別向三間財務公司借貸共130萬元，包括抵押其名下物業，款項全數轉至指定銀行戶口，騙徒聲稱是「做樣」及「走過場」。

報導指出，事主事後無法再按揭借貸，騙徒上月再要求事主將個人及其母的積蓄轉到指定戶口，向銀行證明具還款能力，並恐嚇事主需為欺騙財務公司負刑責。事主先後轉帳120萬元到騙徒戶口，其後接獲警方通知，稱其帳戶與詐騙疑犯有往來紀錄，才發現被騙並報警。

報導稱，事主表示，騙徒訛稱「內地老闆」資金周轉出問題，要求她協助「融資」及「填數」，否則可能面臨數百萬元違約賠償。

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