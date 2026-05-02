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聽車聲監測損耗 港鐵AI聲學監測系統奪日內瓦發明金獎

香港新聞組／香港2日電
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為全天候監測港鐵列車安全，港鐵研發聲學監測系統，利用聲學原理結合AI人工智能技術，分析列車經過時的聲紋數據，以監察部件損耗問題，待收車後維修，省卻維修工序的人力資源和時間。

大公文匯報報導，該系統於3月在日內瓦國際發明展，獲頒「世界知識產權組織國家發明家獎」兼評審團嘉許金獎。港鐵表示，系統已於東鐵綫試用約兩年，曾及時維修肉眼亦難發現的軸承微動情況，避免了部件長期損耗，未來將研究擴展至其他地鐵線路。

另據明報報導，項目團隊成員高級設計經理─智慧維修丁啟穎稱，機器運行中的異響是部件有問題的先兆，維修團隊以往須在列車運行一定里數後，定期回到車廠維修保養。他續稱，系統結合實時影像，找出聲源來自哪一個部件；系統同時收集列車運作聲音，再以AI模型隔離聲音及處理複雜噪音，分離和放大機件聲音，分析機件有否異常情況。

據報導，團隊四人已為人父母，他們形容系統運作理念與育兒相似，「以聲傳心」，曾耀庭指嬰兒只能透過哭泣表達訴求，父母經過一段時日會知悉哭聲的分別，知道孩子是肚痛還是肚餓；丁啟穎補充，「當我們爸爸媽媽聽得多的時候，我們就會知道他們想要什麼，或者實際上是什麼情況」，他稱車輪亦然，車輪有正常滾動的聲音，也有磨損後運作的聲音，只要每天都聽就可找出問題所在。

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