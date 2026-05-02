我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙又廷嗆完林更新告白「想你了」難怪高圓圓自封電燈泡

歐洲成犧牲品？傳美警告盟友武器交付延宕 售台NASAMS也被點名

黎智英獲德國之聲言論自由獎 港斥洗白 批外部勢力誤導

記者陳宥菘／香港2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
港府1日發布新聞稿表示，強烈譴責「反華組織」及外國媒體誤導公眾，為壹傳媒創辦人黎...
港府1日發布新聞稿表示，強烈譴責「反華組織」及外國媒體誤導公眾，為壹傳媒創辦人黎智英「洗白」。（路透資料照片）

2026年世界新聞自由指數近日公布，香港排名第140，連續2年被評為「狀況惡劣」，壹傳媒創辦人黎智英因國安案被判刑20年遭點名關切；德國之聲（DW）近期則頒發2026年DW言論自由獎給黎智英。港府1日表示強烈譴責，指前述作為試圖美化黎的犯罪行為，並對香港作出汙衊抹黑和攻擊，「此等卑劣行徑完全無視法治精神，歪曲事實」。

無國界記者組織（RSF）日前公布2026年世界新聞自由指數，香港被點名提及排名過去25年來下跌122名，黎智英被判囚20年，亦是香港對新聞工作者歷來最重判刑。

德國之聲則是自2015年起，每年都會向記者與人權倡議者頒發言論自由獎，2026年得主為黎智英。 

港府1日發布新聞稿表示，強烈譴責「反華組織」及外國媒體誤導公眾及為黎智英洗白。

港府發言人在聲明中聲稱，黎智英經過「公平審訊」後被裁定有罪。部分傳媒機構及自詡代表新聞工作者的組織，繼續將黎案的犯罪行為與新聞自由混為一談，甚至藉不同案件炒作、詆譭香港的人權和法治狀況，目的是混淆視聽，汙衊香港。

該發言人指，事實是，黎案與新聞自由完全無關，各被告多年來是利用新聞報導為幌子，行「禍國害港」之實。法庭在裁決理由中已清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。別有用心的外部勢力在面對這些鐵一般的事實，依然顛倒是非、惡意攻擊，令人不齒。

該發言人稱，香港市民擁有基本法及香港人權法案所保障的新聞及言論自由。自香港國安法和維護國家安全條例實施以來，香港的傳媒環境「蓬勃依然」。

該發言人說，無國界記者絕大部分的資金由歐盟、美國國務院、及其他歐洲港府提供，屬美西方勢力的「反華」工具，其所謂排名並無公信力，港府不予理會。

德國 香港 黎智英

上一則

港爆旋陀螺翻紅 勝者送豬肉掀集體回憶 警防變攻擊武器

下一則

中國6國行Q1交成績單 平均日賺人民幣39億 工行淨利潤第1

延伸閱讀

香港「新型碰瓷黨」案 可疑律師行被調查

香港「新型碰瓷黨」案 可疑律師行被調查
歐洲議會譴責中國「民族團結法」 中駐歐使館：惡意抹黑

歐洲議會譴責中國「民族團結法」 中駐歐使館：惡意抹黑
中國駭客偷機密 義落網引渡美受審

中國駭客偷機密 義落網引渡美受審
最嚴禁煙法上路首日開4罰單 衛署：絕不影響訪港旅客

最嚴禁煙法上路首日開4罰單 衛署：絕不影響訪港旅客

熱門新聞

鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
坐在川普左手邊的江惟嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30
蔣介石故居對面別墅區。（取材自華商報）

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

2026-04-25 06:30
上海地鐵不到一周時間就發生兩起旅客在地鐵車廂打架事故，且爆發肢體衝突的當事人均為女性。（圖／截自影片）

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

2026-04-26 09:49
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」
中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了