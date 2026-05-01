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黎智英獲頒DW言論自由獎 港府不接受：強烈譴責為黎洗白

記者陳宥菘／即時報導
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香港政府1日發布新聞稿表示，強烈譴責「反華組織」及外國媒體誤導公眾，為壹傳媒創辦...
香港政府1日發布新聞稿表示，強烈譴責「反華組織」及外國媒體誤導公眾，為壹傳媒創辦人黎智英「洗白」。（路透資料照）

2026年世界新聞自由指數近日公布，香港排名第140，連續2年被評為「狀況惡劣」，壹傳媒創辦人黎智英因國安案被判刑20年遭點名關切；《德國之聲》（DW）近期則頒發2026年DW言論自由獎給黎智英。香港政府1日表示強烈譴責，指前述作為試圖美化黎的犯罪行為，並對香港作出汙衊抹黑和攻擊，「此等卑劣行徑完全無視法治精神，歪曲事實」。

無國界記者組織（RSF）日前公布2026年世界新聞自由指數，香港被點名提及排名過去25年來下跌122名，黎智英被判囚20年，亦是香港對新聞工作者歷來最重判刑。

德國之聲則是自2015年起，每年都會向記者與人權倡議者頒發言論自由獎，2026年得主為黎智英。 

香港政府1日發布新聞稿表示，強烈譴責「反華組織」及外國媒體誤導公眾及為黎智英洗白。

港府發言人在聲明中聲稱，黎智英經過「公平審訊」後被裁定有罪。部分傳媒機構及自詡代表新聞工作者的組織，繼續將黎案的犯罪行為與新聞自由混為一談，甚至藉不同案件炒作、詆譭香港的人權和法治狀況，目的是混淆視聽，汙衊香港。

該發言人指，事實是，黎案與新聞自由完全無關，各被告多年來是利用新聞報道為幌子，行「禍國害港」之實。法庭在裁決理由中已清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。相關判決「有理有節」，別有用心的外部勢力在面對這些鐵一般的事實，依然顛倒是非、惡意攻擊，令人不齒。

該發言人稱，香港市民擁有《基本法》及《香港人權法案》所保障的新聞及言論自由。自《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施以來，香港的傳媒環境「蓬勃依然」。

該發言人說，無國界記者絕大部分的資金由歐盟、美國國務院、及其他歐洲政府提供，屬美西方勢力的「反華」工具，其所謂排名並無公信力，港府不予理會。

黎智英 香港 港府

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