香港經濟連3年增長 特首感謝全港「打工仔女」貢獻

香港勞工處4月30日在灣仔會議展覽中心舉行勞動節酒會，特首李家超（右三）感謝全港「打工仔女」為香港家園作出貢獻。（中通社）

香港 勞工處30日舉行2026年勞動節酒會，行政長官李家超指出，去年香港經濟全年增長3.5%，連續第三年錄得正增長。他感謝全港「打工仔女」為香港家園作出貢獻。他強調，政府重視保障僱傭權益，法定最低工資水平5月1日起上調至43.1元(約5.5美元)，政府未來會繼續推進各項政策措施，

大公報報導，李家超指出，第四季全職僱員的每月就業收入中位數按年上升4.2%。他強調，香港的「打工仔女」是經濟持續發展、社會穩步前行的基石，政府重視勞工，從保障僱傭權益、提升職安健，到增加勞工技能、保障工人就業，一步一腳印，持續推進各項政策措施。

李家超表示，在僱傭權益保障方面，政府為最低工資引入「一年一檢」新機制，讓基層僱員共享經濟增長的成果。5月1日起法定最低工資上調至每小時43.1元，增幅2.38%。政府亦取消了強積金「對沖」安排，加強僱員的退休 保障。另外，政府修訂「僱傭條例」下「連續性合約」的規定，讓更多兼職和工時不穩定的僱員享有全面的僱傭權益，並修訂「職工會條例」，完善職工會的規管制度。

報導指出，在職業安全健康保障方面，李家超提到政府優化了工作暑熱警告系統，利用數據提升系統的靈敏度，亦引入創新科技加強密閉空間工作的安全。另外，政府正就地盤禁煙修訂法例，以提升地盤消防安全，亦將立法完善外賣、送貨等數碼平台工作者的工傷補償機制，以及繼續優化職安健法例和守則。

在就業支援和培訓方面，李家超表示，政府推出再就業津貼試行計劃，鼓勵中高齡人士重新就業，亦會將僱員再培訓局升格為技能提升局，為學歷相對較高的在職人士開設更高階的技能課程。

報導說，李家超祝賀勞工處成立80周年，以及勞工顧問委員會走過八十載。他期望社會各界繼續秉持務實的精神，在勞資對話中凝聚共識，在權益保障中尋求平衡，讓廣大勞工的獲得感、幸福感、安全感落到實處。