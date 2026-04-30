50周年紀念展 馬會賭神：六合彩對香港有好多貢獻

今年適逢六合彩50周年，香港馬會在中環大館舉行展覽，展出珍貴六合彩文物。（取材自香港馬會）

黃金周5月1日開鑼，除了來港觀光 、購物，今年勞動節香港 舉行多個極富特色的展覽。香港賽馬會1日至下月10日於中環大館「複式展室」舉行「六合彩50周年展覽」，首次展出1970年政府獎券、第三代六合彩攪珠機等珍貴文物，還能走進模擬攪珠室，與已退役的攪珠機同框合影。在開幕禮上，馬會「賭神」楷叔更開心分享當年盛況。

明報報導，包括曾任亞太彩票協會主席的馬會前投注事務執行總監陳承楷，退休 多年的「楷叔」在1974年加入馬會，見證六合彩1976年面世，他很開心六合彩對香港有好多貢獻，又讚已故攪珠節目主持夏春秋（冬叔）形象正面。

楷叔當年有馬會「賭神」美譽，因為他在任內在賽馬同足球博彩都推出不少投注項目，更被稱為「（賽馬）三T之父」。他提到六合彩由一星期攪珠一次發展到現在三次，覺得已經夠，「好的東西是不需要太濫」。

勞福局長孫玉菡指出，六合彩家傳戶曉，不知道那是什麼的肯定不是香港人；回望過去50年，六合彩產生超過300億元福利額外資源，作用非常大。

文匯報報導，此次展覽介紹了六合彩的演變歷史，從最初的「字花」到「政府獎券」再到「多重彩」，直到最後的六合彩，攪珠號碼也從最初的14個數字增加至49個。馬會近年亦持續改革，將每年金多寶攪珠次數由平均7次增至最多12次。

展覽中還展出了1970年政府獎券及1975年「多重彩」彩票，標誌著彩票邁向制度化與現代化的變遷。同場還有1976年六合彩彩票，該年六合彩正式誕生，取代「多重彩」。據介紹，六合彩初期是36個號碼攪出6個的獎券活動。

報導指出，眾多展品中還有備受矚目的第三代六合彩攪珠機，這部「風車旋轉型電動攪珠機」服務香港16年，見證了香港的高低起跌，陪伴港人成長。它亦是唯一一部曾在兩間本地電視台亮相過的攪珠機，1997年回歸金多寶正是由它攪出。

攪珠過程看似幾分鐘，背後卻有嚴格制度。香港賽馬會博彩產品策略部主管李家朗介紹當中四大守則：檢驗號碼球、雙重獨立監察、科技嚴密保障以及全程公開直播。其中，每個號碼球要確保大小及重量一致均等，並需定期「驗身」，以精密儀器量度尺寸及以X光檢測，確認符合標準。

六合彩攪珠錄影的保安也是一絲不苟，除了「攪珠」時有人監場，進入廠房、啟動攪珠機等，都要先集齊兩個部門各一條鑰匙或密碼解鎖。