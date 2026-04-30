油價燙手港府補貼2.3億美元 逾2萬車受惠 買賣私油都有刑責

港府將於4月30日凌晨12時起，實施為期兩個月（至6月29日晚上11時59分）的柴油補貼措施，每公升提供3元補貼，支援以柴油為燃料的行業。（中通社）

中東局勢緊張令油價飆升，香港 政府29日宣布，由30日凌晨零時起，實施每公升3元（港元，下同）的柴油補貼計畫，為期兩個月，至6月29日晚上11時59分結束，預計開支約18億元（約2.3億美元）。

綜合大公、文匯報報導，港府 明確要求，油公司及分銷商在計畫完成後需提交詳細數據，確保不會出現「食價」（吃差價）和「溝貨」（補倉）行為，若有違反，政府有權暫停向涉事油公司發放補貼。另外，政府宣布向公共小巴、的士及保母車，提供每公升5毫的液化石油 氣補貼，為期兩個月，料5月內推出，涉及3800萬元（約485萬美元），將由政府內部調撥資源支付，逾2萬輛車受惠。

環境及生態局局長謝展寰表示，柴油補貼分為兩個層面，包括油公司在油站和直接銷售給用戶的柴油，以及經分銷商售賣給用戶的柴油。就分銷商而言，他們會先從油公司直接購入不含補貼的柴油，然後賣給用戶，合資格用戶可經指定分銷商獲得每公升3元的售價補貼，再由特區政府向分銷商支付差價。

香港石油氣價格同樣受到中東局勢影響，財政司司長陳茂波指今年5月起，石油氣價格升幅超過28%，考慮到小巴和的士大部分均使用石油氣運行，對其經營造成較大壓力，為顧及對公眾層面服務的影響，跨部門監察燃油供應專責組建議向的士、公共小巴、保母車提供每公升5毫的液化石油氣燃料補貼，預料在5月內推出。此舉預計惠及1萬6900輛的士、3440輛公共小巴及約170輛保母車。

立法會議員李鎮強認為，特區政府已盡力推出措施，希望減輕業界負擔，這一點值得肯定。不過，有不少業界人士反映，現時油價升幅太快，而且補貼期僅有兩個月，業界希望特區政府適時檢討。「倘若油價再度急升，可以再推出新一輪補貼計畫。」

另一方面，由於香港油價居高不下，柴油每公升逼近37元（約4.7美元），私油集團趁機大肆吸客，俗稱「奶媽車」的流動私油車更由過往集中在新界偏遠地方經營，漸漸踩入鬧市，每公升未完稅柴油售價低至十多元。在多個私油黑點即使消防處已在現場張貼無人機執法打擊的警告，「奶媽車」仍公然為貨車非法加注私油，「走鬼」式經營情況十分猖獗。

由於近期非法轉注燃油活動增加，港府29日提出修訂「消防條例」，建議賦權消防處無須法庭手令即可截查、拍攝非住宅處所內人士，並建議將賣家罰則提高至最高罰款300萬元及入獄3年，買家都有刑責，最高可罰100萬元及監禁1年，充公雙方車輛。