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新股旺爆 港交所首季賺6.6億美元飆27% 溢利、收入創高

香港新聞組／香港30日電
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港交所29日公布2026年一季度業績，收入及其他收益達82.03億港元，同比增長...
港交所29日公布2026年一季度業績，收入及其他收益達82.03億港元，同比增長20%；股東應佔溢利為 51.88億港元，同比增長27.3%，兩項核心指標均刷新歷史紀錄。圖為位於香港中環的港交所。(中新社)

港交所29日公布首季業績，期內成績超強，股東應占溢利為51.88億元（港元，下同，約6.61億美元），按年上升27%；收入及其他收益錄得82.03億元（約10.46億美元），按年升20%；溢利與收入雙雙創歷季新高。此外，首季共有40家公司上市，總集資額高達1104億元（約140.87億美元），按年大增近6倍。

大公報報導，港交所行政總裁陳翊庭表示，環球資金在波動市況下持續尋找避風港，同時積極捕捉亞洲增長機遇，帶動港交所首季收入及盈利齊破頂；首季二級市場表現超越去年同期，共有20個交易日的成交額超過3000億元（約382.8億美元），反映中外投資者均踴躍參與，分別帶動港股通及滬深股通交投穩健增長，滬深股通平均每日成交金額更創歷季新高。

據報導，業績方面，港交所首季收入及其他收益為82.03億元，按年升20%；股東應占溢利51.88億元，按年增長27%，勝市場預期。主要業務收入按年升22%至76.85億元，受惠現貨及商品市場成交量上升，帶動交易及結算費增加。公司資金的投資收益淨額為4.41億元，按年跌14.5%，因外部管理投資基金的公平值收益淨額減少。

報導指出，市場交投方面，首季整體平均每日成交金額達2767億元，按年增加14%，為歷來第二高季度紀錄，僅次於去年第三季創下的2864億元。滬深港通表現亮眼，滬股通及深股通平均每日成交金額創3241億元人民幣的歷季新高，按年大增70%；港股通平均每日成交金額達1225億元，按年上升11%。

港交所首季穩居全球第一集資中心地位，季內共有40家公司上市，新股集資額按年大升近6倍至1104億元，創2021年以來首季新高。此外，截至3月底，港交所正在處理中的上市申請多達431宗，較去年底增加25%。至於上市後再融資總額，高達1351億元，為過去5年第二高的首季紀錄。

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