港最嚴禁令上路「遊客不豁免」 電子煙禁售、禁吸、禁持

香港最嚴禁煙令生效恰逢內地五一黃金周，對於大量赴港遊客同樣適用；圖為港府加強宣傳，在金鐘人行天橋貼滿了宣傳橫幅。（中通社）

香港 控煙再出狠招，4月30日起只要揣電子煙，無論是否吸食均屬違法，短期訪港遊客也無任何豁免權；這是香港繼2022年禁止另類吸煙產品產銷後，又一重大管控升級，標誌著香港對新型煙草產品形成「禁售、禁吸、禁持」的全面閉環，躋身全球控煙最嚴苛地區之列。

綜合媒體報導，不少人疑惑，此前香港已禁止電子煙買賣，為何如今連隨身攜帶都不允許？核心原因的是2022年法規僅禁止另類吸煙產品的進口、製造、宣傳和售賣，未禁止公眾地方隨身攜帶，導致跨境攜帶、私下流通等漏洞頻發，青少年易通過隱蔽渠道獲取，埋下健康隱患。此次新規，就是要填補這一漏洞，從需求端徹底切斷流通鏈條。

「隨身攜帶」的定義十分嚴格，公眾地方包括所有公眾可進入的場所（街道、公園、商場、地鐵站等，含樓宇共用部分），只要在這些區域，產品放在包內、口袋裡，即便未拿出、未吸食，仍構成違法。

香港衛生署發言人4月中旬曾明確表示，新規一視同仁，本地居民、遊客、商務人士均需遵守，無任何豁免條款。提醒計畫訪港者，切勿抱有「遊客不懂規矩就沒事」的僥倖，攜帶違規產品入境並在公眾地方停留，可能面臨罰款甚至更重處罰。

此次控煙升級，處罰力度堪稱史上最嚴，無過渡期、無「首違免罰」，違規即罰，分檔明確。第一檔為少量攜帶（不超過5個煙彈、5毫升煙油、100支加熱煙支或100捲草本菸），執法人員直接發出定額罰款通知書，金額固定為3000元（港元，下同，約383美元），若拒絕提供身分證明、妨礙執法或不配合檢查，處罰將加重，最高罰款1萬港元。

第二檔為大量攜帶（超過上述數量），將直接檢控，經簡易程序定罪後，最高可罰款5萬元（約6380美元）、監禁6個月，這是香港控煙史上對個人攜帶吸煙產品最嚴厲的處罰。

香港早於2022年4月30日起已禁止售賣另類吸煙產品，並於本月30日起，禁令進一步涵蓋於公眾地方管有電子煙等另類煙。不過，現時仍有網站售賣另類煙，由本地發貨，負責運送的速遞員隨時誤墜法網。

有物流業工會認為，目前貨運平台對司機的保障及支援不足，希望平台能提供相應法律支援，並提醒司機對不經平台的訂單保持警覺。涉事貨運平台表示，已持續提醒司機提高警覺，將嚴正跟進事件，並與執法部門緊密合作。有立法會議員認為，執法初期需要有一定彈性讓各方適應。

香港從4月30日起，禁止任何人在公眾場所持有指明另類吸煙產品，例如電子煙、加熱煙、草本煙，違規最高可判處罰款5萬港元及監禁6個月，訪港遊客不享有豁免權。(中新社)