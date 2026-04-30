我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

NBA／里夫斯歸隊難救湖人 火箭系列賽輸3追2史上第16隊

港「新型碰瓷黨」高技術含量詐騙 醫師律師捲入遭調查

特派員李春／香港30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
律師行捲「新型碰瓷黨」案遭調查；圖為香港尖沙咀街頭。(中通社)
律師行捲「新型碰瓷黨」案遭調查；圖為香港尖沙咀街頭。(中通社)

香港「新型碰瓷黨」案，因醫師律師捲入犯案引動社會關注，香港律師會29日公告委託律師事務所介入涉事的1間律師行，對其進行調查。

今年1月以來，香港揭發「新型碰瓷黨」案，指其不再是內地「肉身撞車 」的低級騙術，而是結合法律專業、醫療報告的「高技術含量」詐騙。在具體個案中有駕駛者遭遇輕微交通，後續收到律師信、醫療報告等索取數10萬元(港元，下同，約1.2萬美元)的賠款。

「新型碰瓷黨」 的詐騙手法橫行，被香港媒體揭露，有電視節目說，在香港撈敲詐勒索集團，典型案情是在輕微交通意外發生超過一年後，出現一至多位醫師同律師為事件中輕微受傷甚至沒受傷的涉及人士，虛報受到重傷兼要長期停工養病，並向涉案人士索取天價賠償，報導指受害者同施害者皆眾多，金額龐大，活躍最少幾年。

香港警方曾採取行動，拘捕涉案夫婦及兩名醫師，並搜查懷疑涉案的律師行。香港警方商業罪案科當時說，警方自年初調查懷疑涉及交通意外索償詐騙，即「新型碰瓷黨」案，接獲超過400宗相關個案，包括來自保險業聯會轉介、多間保險公司報案和市民舉報，索償金額總達1億600萬元(約1350萬美元)，近7成涉及同一所律師行。香港警方又說，截至3月中，共20人被捕，當中包括律師行職員、醫師和申索人。

但涉事律師行事後周一向香港高等法院申請司法覆核，指警方當日檢走的其中66個文件夾受到「法律專業保密特權」保護，若沒有法庭命令或警方沒有更強證據，相關文件資料不應被披露及檢視。

香港律師會說，高度關注林逸華律師行被懷疑涉及「碰瓷黨」事件，理事會根據「法律執業者條例」行使權力對律師行進行調查，經審閱檢取的檔案及文件後，理事會信納有初步證據顯示，有理由懷疑該律師行的律師或僱員涉及不誠實行為，或該律師行未有遵從「律師帳目規則」。

香港律師會說，理事會決議介入該律師行的業務，以保障公眾及客戶的利益。律師會現已委任羅拔臣律師事務所為介入中介人，而介入行動已於4月29日展開。

保險 香港

上一則

香港天文台預報4年285次失準 低於可接受水平僅56分

下一則

中整頓AI生成亂象 剪映、貓箱、即夢AI涉違規遭約談

延伸閱讀

罕見詐騙案 香港犯罪集團以高仿真機票登機證騙保

罕見詐騙案 香港犯罪集團以高仿真機票登機證騙保
現金收租逃稅？華人房東被房客勒索7萬 這招反敗為勝

現金收租逃稅？華人房東被房客勒索7萬 這招反敗為勝
中國駭客偷機密 義落網引渡美受審

中國駭客偷機密 義落網引渡美受審
1分鐘為3人「看病26次」上海醫師誘長者空刷醫保卡套現

1分鐘為3人「看病26次」上海醫師誘長者空刷醫保卡套現

熱門新聞

中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

2026-04-23 21:53
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30
坐在川普左手邊的姜偉嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30

超人氣

更多 >
華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚
皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發
唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車

雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車