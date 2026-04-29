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網售120美元手袋 賣家被詐36萬美元 港警拘購物騙案33人

香港新聞組／香港29日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

在以往的網購騙案中，受害人通常是買方，例如付款後收不到貨品等，惟警方發現近期網購出現針對賣家的兩種新騙術，且有上升趨勢。

文匯報報導，騙徒透過精心設計的高仿真偽造網站與心理操控，誘使賣家轉帳或交出網上銀行憑證。賣家由本應收款方變成付款方，輸入驗證碼後不但收不到貨款，反而倒賠巨款。

今年首季，新界南錄得99宗相關案件，騙款逾1300萬元（港元，下同，約165.9萬美元），平均損失逾13萬元。其中，一名女文員網售千元（約127美元）手袋，反被騙285萬元（約36.3萬美元）。警方由本月13日至24日展開代號「銀浪行動」打擊網上購物騙案，共拘捕33人。

在「銀浪行動」中被捕的21男12女，年齡介乎20歲至74歲，主要為替騙徒收取騙款的傀儡戶口持有人，涉嫌洗黑錢及以欺騙手段取得財產罪名。警務處新界南總區反詐騙組總督察林俊康28日利用模擬的網站，剖析騙徒針對賣家行騙的兩種手法。第一種手法，騙徒在網上交易平台向放售貨物的賣家留言表示有興趣購買，要求透過例如WhatsApp的即時通訊軟件繼續溝通，以脫離交易平台的監管。其間，騙徒會聲稱需要透過一個「公平交易平台」收取貨款，並發送超連結給賣家。

報導指出，當賣家新增騙徒為「收款人」後，網頁便會要求他進入「轉帳/轉數快」頁面，選擇剛登記的騙徒戶口，並在「輸入轉帳金額」欄位填入騙徒提供的「驗證碼」，但事實是「驗證碼」是轉帳金額，例如網頁上顯示的5580「驗證碼」其實是轉帳5580元。個別案件中，騙徒會向賣家聲稱「這個操作不會扣款」，以降低賣家戒心。若賣家還未發現受騙，騙徒會「循環收割」聲稱驗證失敗要賣家重複步驟，並提供新「驗證碼」，例如10000，賣家跟隨指示做，其實是再次轉帳1萬元。

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