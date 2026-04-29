港迪士尼收入歷年次高 2025財年勁收逾86億 首實現零貸款

香港迪士尼樂園28日公布2025財政年度業績，連續兩個財年錄得盈餘，同時首次實現「零貸款」。(中新社)

香港迪士尼 28日公布2025財政年度業績及最新發展。樂園上年度淨利潤增至5.36億元（港元，下同，約6840萬美元），連續兩個財年錄得盈餘，同時首次實現「零貸款 」。樂園全年入場人次合共750萬，創歷年來第二高。另外，賓客人均消費按年上升2%，創歷史新高；酒店業務亦持續靠穩，整體入住率增加6個百分點至79%。樂園亦公布，Pixar主題娛樂體驗將在明年開幕。

綜合大公、文匯報報導，香港迪士尼於2025財政年度迎來20周年，樂園表示，去年一系列周年慶祝及盛事活動持續吸引遊客，令2025年業績保持穩健，多項財務指標均延續升勢，全年淨利潤達5.36億元，收入達86.94億元（約11億美元），仍為2005年開幕以來第二高。高撇除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）19.89億元，3項指標均接近歷史新高。此外，集團已於2025財年前向股東償還所有貸款。

香港迪士尼去年全年入場人次仍達750萬，接近前年同期770萬人次，是歷年來第二高；其中本地旅客占比36%，內地及其他地區旅客占比64%，酒店入住率按年升6個百分點至79%。

此外，香港迪士尼去年慶祝開業20周年，樂園指20年來為香港帶來合共1675億元的增加本地生產總值，並為前線員工及旅遊業創造了合共 34.21萬個就業機會，為香港整體經濟作出貢獻。

對於2026財政年度，香港迪士尼保持樂觀態度，並預告將推出「魔雪奇緣世界」雪人小白機械人、全新Pixar主題及Marvel主題體驗等，有信心繼續擔當大灣區內國際旅遊目的地的重要角色。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添表示，樂園將有多項創新體驗陸續登場，包括即將亮相的「魔雪奇緣世界」雪人小白AI機械人、6月12日推出的 Pixar Summer Fest（彼思夏日狂歡節）、於2027年呈獻的全新Pixar主題娛樂體驗、以及Marvel主題體驗擴建項目。

據悉，雪人小白AI機械人，將於5月上旬起出現於「魔雪奇緣世界（主題區）」，遊客將有機會在上述主題區偶遇「識行、識說話、懂聽人話」的雪人小白。這位可自由走動的機械人角色，將以阿德爾王國特別親善大使的身份與訪客見面。

此外，6月12日起推出的Pixar Summer Fest，Pixar好友會與大家玩水，並會在「迪士尼星夢光影之旅」，送上全新「Pixar好友星空匯演」。活動配合迪士尼及Pixar電影《反斗奇兵5》和Pixar 40周年紀念，亦為香港迪士尼即將推出的全新Pixar主題娛樂體驗揭開序幕。Pixar主題娛樂體驗將於明年開幕，而Marvel主題體驗將匯聚全新遊樂設施，加上沉浸式的娛樂及購物體驗。